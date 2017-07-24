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Demokrasi Zaferi Satranç Turnuvası



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Zaferi Satranç Turnuvası" büyük çekişmeye sahne oldu.

Osmangazi Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği iş birliğiyle satranç turnuvası tertiplendi. Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde düzenlenen turnuvaya Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Eskişehir, Kocaeli, Çanakkale, Yalova,Bilecik ve Tekirdağ'dan toplam 315 kişi katıldı. 6-14 yaş grubu ve yetişkinlerin yer aldığı turnuvada müsabakalar A ve B kategorilerinde gerçekleşti. 7'den 77'ye her yaştan sporcunun katıldığı turnuva çekişmeli geçti. 2 gün süren turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak verdi.

Erkan Albayrak, "Osmangazi Belediyesi olarak, yıl boyunca farklı yaş gruplarında satranç turnuvalarımız devam ediyor. Bu turnuvanın özel bir anlamı var. 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Zaferinde özel bir turnuvaya ev sahipliği yaptık" dedi.

(MŞ)



24.07.2017 14:47:07 TSI

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