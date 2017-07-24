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Başkan Çoban, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı gazeteciler ile kutladı



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısı ile kentteki yerel ve ulusal medya mensuplarına kahvaltı programı düzenlendi.

Kentteki bir restaurantta gerçekleştirilen programa çok sayıda medya mensubu ile davetliler katıldı. Başkan Çoban'ın yanı sıra Belediye Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş, Valilik Basın Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Kocabıçakoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emel Sarlık, Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Cemil Paslı, Basın İlan Kurumu Müdürü Selami Çalışkan, meslek örgütleri temsilcilerininde katıldığı programa bazı gazetecileri aileleri ile birlikte katıldı. Gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Çoban, şehrin gelişimi adına basın mensuplarıyla birlikte güzel çalışmalara imza attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini söyledi. Geçen 8 yıllık süre zarfında kendisi ve Belediye hakkında kasıtlı ya da kasıtsız bir çok haberin yayınlandığını söyleyen Başkan Çoban "Hiçbir zaman bu arkadaşlarımıza kapılarımızı kapatmak yada selamını almamak gibi benzeri yaptırımlar uygulamak gibi bir düşünceyi aklımızdan geçirmedik. Ama ben biliyorum ki geçmişte belediyenin kapısından dahi sokulmayan arkadaşlarımız vardı. Bunları doğru bulmuyoruz. Basın, hiçbir zaman bir kişinin, bir kurumun, bir partinin, bir görüşün şakşakçısı, yardakçısı, alkışçısı değildir. Elbette görevini yapacaktır. Bundan dolayı da ilimizdeki basınımızın da en güzel şekilde görevini yaptığına inanıyorum" diye konuştu.

Program çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

(GC-



24.07.2017 14:48:46 TSI

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