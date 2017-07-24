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Tekirdağ'da Lozan Barış Antlaşması'nın 94. yıl dönümü etkinlikleri



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Lozan Barış Antlaşması'nın 94. yıl dönümü nedeniyle Tekirdağ'da çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törene; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz ve CHP il örgütünün yöneticileri katıldı.



"Atatürk Türkiye'nin değişmez lideridir"

Başkan Albayrak burada yaptığı konuşmada, "Bu ülke kolay kazanılmadı ve asla kaybedilmeyecektir. Çünkü bu ülkenin Kurtuluş Savaşı yedi düvele karşı verilmiş, emperyalizme karşı verilmiş büyük bir mücadeledir. Bu mücadelenin de kahramanı ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarıdır. Şunu herkes bilsin ki; bizim bir önder arayışımız yoktur. Türkiye'nin değişmez lideri ebediyete kadar Mustafa Kemal Atatürk'tür. Lozan Barış Antlaşması'nın kahramanı İsmet İnönü'yü de saygı ve minnetle ile anıyorum. Bugün ne yazık ki, bazı bedbahtlar Lozan'ı hezimet gibi gösterip Atatürk'e, İsmet İnönü'ye ve milli değerlere saldırmaya başladılar. Fakat onlar her zaman olduğu gibi yine hezimete uğrayacaklar. Çünkü bizim sigortamız Atatürk tarafından miras bırakılmış olan altı ilkemizdir. Bunlar bizim kalkanımızdır, 15 Temmuz'da da kalkan bu ilkeler olmuştur. Herkes bilsin ki Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin kalbidir ve ebediyen atmaya devam edecektir" dedi.

Tören, Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından son buldu.

(SO-Y)



24.07.2017 14:49:43 TSI

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