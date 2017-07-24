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Malatya'da ulaşımda dönüşüm devam ediyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Büyükşehir ile birlikte Malatya genelinde yaşanan değişim dönüşüm çalışmaları, ulaşım planlamasında önemli bir yer tutan minibüslerin otobüslere dönüştürülmesi çalışmalarında da devam ediyor.

Daha önce kırsal ilçelerde taşımacılık yapan D4'leri "J" plakasına dönüştüren, şehir merkezinde toplu taşıma yapan minibüslerin Özel Halk Otobüsüne dönüştürülmesi projesini başlatan Malatya Büyükşehir Belediyesi, şimdi de şehir merkezi ile ilçeler arasında hizmet vermekte olan minibüslerin otobüslere dönüştürülmesi projesini hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Akçadağ ilçesine hizmet vermekte olan 27 minibüsün yerine 15 adet Özel Halk Otobüsünün hizmete alınması nedeniyle bugün bir tören düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Şirket Genel Müdürleri, OTOKAR Genel Müdür Yardımcısı Hasan Basri Akgül, Akçadağ Minibüsçüler Odası Başkanı Ömer Güde ile hat sahipleri katıldı.

Otobüslerin hizmete alınması nedeniyle teşekkür konuşması yapan Akçadağ Minibüsçüler Odası Başkanı Ömer Güde, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulama kapsamında minibüslerin otobüslere dönüştürülmesi nedeniyle mutlu olduklarını belirterek Başkan Çakır'a teşekkür etti.

OTOKAR Genel Müdür Yardımcısı Hasan Basri Akgül ise, otobüslerin teslimi ve hizmete alınması nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kendi firmalarını tercih ettikleri için MOTAŞ ve Akçadağ Minibüsçüler Odasına teşekkür ettiğini belirterek, "Otokar firması 1963 yılında kurulmuş Türkiye'nin ilk otomotiv fabrikası. O günden bu güne kendi geliştirdiği araçları Türkiye'nin dört bir yanına satmakla kalmayıp, dünyanın 60 ülkesine de ihracatını yapıyoruz. Araçlarımızın hepsi Avrupa standartlarında üretiliyor. Tüm halk otobüslerimizi dünya standartlarına getirip, Türk halkının da dünyanın en iyilerine layık olduğunu göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Minibüslerin Özel Halk Otobüsüne dönüştürülmesinin toplu taşıma bakımından önemli bir proje olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, projenin Malatya'ya ve minibüsçü esnaflarına hayırlı olmasını diledi.

Akçadağ'ın Malatya'ya çok yakın ilçelerden biri olduğunu ifade eden Başkan Çakır, "Bizler büyükşehir ile birlikte toplu taşımada yeni bir sürece girdik. Bütün il genelini yeniden planlayarak, yeni yönetmelikler ile yeni bir düzen oluşturuyoruz. Merkezde de daha kaliteli ve konforlu bir ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda ilk olarak trambüslerimizi hayata geçirdik. Merkezde dönüşümlerimiz var, araçlarımızın yenilenmesi var. Temel amacımız kaliteli bir ulaşımı sağlayabilmektir. Özel sektörde dolmuşçuluktan daha ziyade toplu taşımada bir kaliteye dönük, ileriye yönelik bir planlama yapıyoruz. Konforlu, kaliteli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir hizmet verebilmek amacıyla planlamalarımızı yürütüyoruz. Akçadağ'da 27 dolmuşumuz sefer yapıyordu. Şuan 15 dönüşüm otobüsüyle birlikte başlamış olduk. Bu çalışmalarımız ilçelerimizde devam ediyor; merkezdeki dönüşümlerle de devam edecek. İnşallah Malatya toplu taşımada örnek şehirlerden biri olacak. Bu bir ekip işi, ulaşımda iyi ve güçlü bir ekibimiz var, herkese teşekkür ediyorum. Kazasız belasız bir taşımacılık diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından OTOKAR Genel Müdür Yardımcısı Hasan Basri Akgül tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı ve Akçadağ Minibüsçüler Odası Başkanı Ömer Güde'ye birer plaket verildi.

(BT-SD-Y)



24.07.2017 14:50:57 TSI

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