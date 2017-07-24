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Lice belediyesinden ilçede bir ilk gerçekleştiriliyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:51
Lice belediyesinden ilçede bir ilk gerçekleştiriliyor
- Kayyum atanan belediye ilçedeki çocukları sünnet etmek için şölen düzenliyor

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Lice İlçe Belediye Başkanlığı'na İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile atanan İlçe Kaymakamı Sinan Başak, ilçede ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Kaymakam ve Belediye Başkanı Sinan Başak talimatları ile Lice ilçesinde bir ilk gerçekleştirilerek ilçedeki bütün çocukların sünnet edilmesi için bir şölen düzenleneceği belirtildi.
Lice İlçe Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Lice Belediyesi 1. sünnet şöleni' kapsamında kayıtların devam ettiği bildirildi. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen ailelerin, Lice Belediyesi'ne müracaat ederek hizmetten yararlanabileceği bildirildi. Lice Belediyesi tarafından ilk defa düzenlenecek olan şölen ile ilçedeki tüm çocukların sünnet ettirileceği belirtildi. Şölenin 27 Temmuz Perşembe günü Belediye Meydanı'nda yapılacağı bildirildi.
Başvuru yapanlara sünnetlikler dağıtılıyor
Lice İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik ile sünnet kaydı yaptıracak tüm çocuklara belediye tarafından sünnetliklerinin dağıtılacağı duyuruldu. Lice Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sünnet kayıtlarının ardından Belediye Meydanı'nda Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sinan Başak'ın katılımıyla yapılacak sünnet şöleninde, erkekliğe ilk adımı atmaya hazırlanan çocuklara sünnet elbiseleri dağıtılacak. Birbirinden renkli programların yer alacağı şölende, çocuklara özel hediyeler ve şölende çeşitli etkinlikler de yer alacak. Şölenin ardından çocuklar, Lice Devlet Hastanesi'nde önceden belirlenen gün ve saatlerde, hijyenik şartlar altında, uzman doktorlar tarafından sünnet edilecek" denildi.
(İHA-AKK-Y)

24.07.2017 14:53:21 TSI
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