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Paintball ile stres attılar

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:52
Paintball ile stres attılar
Paintball ile stres attılar

(Fotoğraflı)

Muharrem Doğantez
BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi çalışanları paintball ile stres attı.
Nilüfer Belediyesi, personelin motivasyonunu artırmak için birimler arası çeşitli turnuvalar düzenlemeye devam ediyor. Paintball turnuvası, heyecanlı ve eğlenceli anlara sahne oldu. Yarışmalar sonunda Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü personelinden oluşan "İyi, Kötü, Çirkin Takımı" birinciliği elde etti. Fen İşleri Müdürlüğü personeli takımı olan "Fen-omenler" ikinci, Nilüfer Belediyespor personelinin takımı "Sportif Ejderhalar" da üçüncü oldu.
Yarışlar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve hediyelerini veren Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Gökay Azak, turnuvaya katılan ekipleri centilmenliğinden dolayı kutladı.
(MŞ)

24.07.2017 14:53:41 TSI
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