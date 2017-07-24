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Vali Zorluoğlu'dan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:53
Vali Zorluoğlu'dan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

VAN (İHA) - Van Valisi Murat Zorluoğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Vali Zorluoğlu, yayınladığı mesajda, "Basınımızda sansürün kaldırılışının 109. yıldönümünde, kamuoyunun haber alma ihtiyacını; doğru ve tarafsız şekilde, kişisel hak ve özgürlükler ile hukuk kuralları çerçevesinde gideren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyorum. Şüphesiz basın, demokratik toplumların vazgeçilmez unsuru olarak, zaman mefhumu gözetmeksizin zor şartlarda görev yapan çalışanlarıyla vatandaşlarımızın hızlı ve gerçekçi yayınlarla bilgilendirilmesi yanında, kamu-vatandaş iletişiminin sağlıklı yürütülmesi anlamında da önemli bir görev yürütmektedir. Toplumun geniş kesimlerine etki edebilme gücüne sahip basının, bu gücü yine kamunun faydasına kullanması ve sorumlu yayıncılık ilkesiyle hareket ederek, kitleleri doğru yönlendirmesi en büyük beklentimizdir. En son 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe kalkışmasında yaşadığımız gibi inisiyatif alarak, devletimizin ve milletimizin menfaatlerini önceleyen, devlet büyüklerimizin vatandaşlarımıza yönelik çağrılarını hızlı ve doğru şekilde aktarılmasında görev üstlenen tüm basın kuruluşlarımıza buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle meslek ilkelerine bağlı, kamu düzeninin korunmasına önem veren ve toplumsal değerlerimize sahip çıkan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramını kutlar, daha iyi şartlar altında sürdürülen başarılı bir meslek yaşamı ve esenlikler dilerim" dedi.
(MSA-Y)

24.07.2017 14:55:20 TSI
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