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Burhaniye'de Elazığlılar gecede bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 'Elazığlılar Dayanışma Gecesi'nde bir araya geldiler.

Ören'de bir kafeteryada bir araya gelen Elazığlılar, unutulmaz bir akşam geçirirlerken, her ayın 23'nde bir araya gelme kararı aldılar. Ömer Taşdelen'in öncülüğünde düzenlenen geceye Koca Seyit Hava Limanı Müdürü Mehmet Kaya ve Elazığlı Sanatçı Dursun Şimşek'in de katıldı. Katılan konuklara Beytullah Duyar'ın hazırladığı çiğ köfte ve Boşnak böreği ikram edilirken, hoş sohbet dikkat çekti. Konuklara teşekkür eden MHP eski ilçe başkanı Ömer Taşdelen, "İlçemizde ilk defa düzenlediğimiz gece büyük ilgi gördü. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Elazığ'ın plakası 23'dür. Bunun için her ayın 23'ünde bir araya gelmek istiyoruz. Edremit körfezi'nde 4-5 bin dolayında Elazığlı bulunduğunu biliyoruz. Hemşerilerimizin acı ve tatlı günlerinde bir arada olmak istiyoruz." dedi. Elazığlılar Dayanışma Gecesi düzenleme komitesi oluşturuldu. Ömer Taşdelen başkanlığında oluşturulan komitede, Hıdır Kılıç, Babür Çatalpınar, Furkan Taş, Efraim Altay ve Tevfik Karaağaç görev aldı.

(FT)



24.07.2017 14:57:12 TSI

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