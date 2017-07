YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gömlekçi Gani: "Müşterilerim genelde kilolu"

Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, gömlekçilik mesleğinde yaklaşık yarım asrı geride bırakan Gani Teksöz, müşterilerinin genelde hazır gömleklerde aradığını bulamayan kilolu vatandaşlardan çıktığını söyledi.

1970 yılında gömlekçilik mesleğine ilk ustası flamingo gömlekçisi Can Aydın ile başladığını belirten Gani, "Askerlik sonrası bir süre hazır giyim atölyesinde çalışsam da Recep Adaklı ile yeniden gömlekçiliğe dönüş yaptım. Recep usta rahmetli olunca dükkanın adını değiştirerek, 'Gömlekçi Gani' olarak hizmet vermeye başladım. Yıllardır da burada hizmet veriyorum. Tanınmış gömlek ustalarından Corç Yolki'nin vefatından sonra İskenderun merkezde, siparişle gömlek diken ustalardan biriyim. Benden hariç sanırım bir arkadaş daha var. Her meslekte olduğu gibi gömlekçilik mesleği de bitmek üzere. Gömlek dikim ustaları artık yetişmiyor. Dolayısıyla son gömlekçilerden biri de benim. Sipariş üzerine sadece gömlek diken gömlekçi olarak, İskenderun merkezde iki usta kaldık diyebilirim" dedi.

Hemen her meslekten müşterisinin olduğunu blirten Teksöz şöyle devam etti:

"Müşterilerim, genelde hazır gömleklerde aradığını bulamayan kilolu vatandaşlardan oluşuyor. Bana gömlek ölçüsü vermek suretiyle, içinde rahat edecekleri her model gömleği diktiriyorlar. Yazın işlerim biraz daha yoğun oluyor. Kısa kollu, tek ve çift cepli gömlekler yanında, kravat ve düğmeli yaka, hakim yaka ve yakasız gömleklerle her zevke hitap edebiliyorum. Bazı müşteriler markalaşmamı ve diktiğim gömleklere 'Gömlekçi Gani' etiketi koymamı istediler ama ben kabul etmedim. Çünkü ben gönüllerde marka olmayı tercih ettim. Mesleğimi her zaman severek yaptım. Bu yüzeden kemikleşmiş bir müşteri potansiyelim var. Başarımı daha çok mesleğime olan sevgime borçluyum. 47 yıldır olduğu gibi sağlığım el verdiği sürece mesleğimi sürdürmek istiyorum."

24.07.2017 14:58:15 TSI

