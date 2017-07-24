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Posof'ta Aşıklar Şöleni kutlandı



(Fotoğraflı)



Halil İbrahim Ataman

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Posof ilçesinde bu sene dokuzuncusu düzenlenen Aşıklar Şöleni, mesire alanında yapıldı.

Posof ilçesinde bu yıl 9.su düzenlenen 'Posof Aşıklar ve Türkü Şöleni' renkli görüntülere sahne olurken etkinliğe, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, Ak Parti Ardahan il Başkanı Yunus Baydar, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, halk ozanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Posof mesire alanında düzenlenen şölene katılan Vali Bilmez, şölen alanında açılan stantları gezdi, katılımcılarla sohbet etti, ikramlardan tattı.

Bu yıl 9'ncusu düzenlenen ve temel amacı, birlik beraberlik, kardeşlik olan Âşıklar ve Türkü Şöleninde davetlileri selamlayarak konuşmasına başlayan Vali Bilmez, "Posof'a bu ikinci gelişim. Ardahan'ı tanıyınca, yeterince tanımadığımı öğrenmiş oldum. Ama Posof için bunun tersini söylemek zorundayım. Posof gerçekten fazlasıyla bilinen bir yer. Ben Posof'a gelince sandım ki binlerce ton kırmızı elmamız, binlerce ton balımız var. Ama maalesef gördük ki ismi tanınmışlığı kadar üretimi yok ve öğrendim ki bölgemizde en çok göç veren ilçemiz. O yüzden bu şenliklere daha çok ihtiyacımız var. Tarih boyunca bu bölgenin insanı hep birlik ve beraberlik içinde yaşamış. Bunda âşıklarımızın payı çok ciddi boyuttadır. Onun için ben dışarıda yaşayan Posof'lularımızdan şunu rica ediyorum. Hiç olmazsa yılın birkaç haftasını Posof'ta geçirmelerini istiyorum. Devletimizin bu bölgede ciddi yatırımları var "dedi.

Konuşmaların ardından, halk ozanları ve yöresel sanatçılar tarafından türküler seslendirildi. Deve oyunu büyük beğeni topladı.

(HİA-AA-Y)



24.07.2017 14:59:56 TSI

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