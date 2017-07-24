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DTSO Başkanı Sayar 4 yıllık görev sürelerini değerlendirdi



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, 4 yıllık görev süreleri boyunca yaptıkları icraatları değerlendirdi.

1 Haziran 2013 yılında yapılan oda seçimleri ile başkanlığa seçilen Sayar, geçen süre zarfında yaptıkları icraatlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu süreçte, bölgenin birçok ilinde olduğu gibi Diyarbakır'da da, Sur ilçesi başta olmak üzere zor dönemler yaşadıklarını belirten Sayar, verdikleri sözleri gerçekleştirmek için kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarından taviz vermediklerini kaydetti. Sayar, "Gerçekleşen projelerimizden belki de en önemlisi insana yatırım olarak gördüğümüz, odamız ve Kalkınma Ajansı'ndan aldığımız proje desteği ile yaptığımız Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Teknik Koleji'dir. Bugünlerde gündemde olan ve yasalaşan Üretim Reform Paketi ile tüm OSB'lerde Teknik liselerinin yapılması planlanmaktadır. İlimizin 2 milyona yaklaşan nüfus dağılımına baktığımızda, nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçelerimiz bulunmaktadır. Nüfusu 100 binin üzerinde olan Ergani, Bismil ve Silvan İlçelerimizde üyelerimizin temel hizmetlerimize daha hızlı ulaşmasını sağlamak amacıyla DTSO ilçe temsilciliklerini açtık. Kalkınma Bakanlığına sunduğumuz proje ile 3 milyon lira hibe alarak ve öz kaynaklarımızdan da 500 bin lira katkı yaparak Fuar ve Kongre Merkezimizin modernizasyonunu gerçekleştirdik. Tarım Makinalarının sergilenmesi için yarı kapalı alan oluşturduk. Her mevsim fuar yapabilmek ve fuar turizmi ile ilimizin ekonomisine daha fazla katkı sunabilmek için kapalı fuar alanımızın ısıtma ve soğutma sistemi, dış cephe kaplama, çevre duvarı gibi eksikliklerini yapmak üzere Kalkınma Bakanlığına ayrıca bir proje daha sunduk. Bu projemiz şuanda değerlendirme aşamasındadır. Proje için talep ettiğimiz tutar 3 milyon liradır" dedi.



2 bin 600 kişi girişimcilik sertifikası aldı

2013 yılından bugüne kadar düzenledikleri 'Girişimcilik Eğitimleri' ile 2 bin 600 kişinin, girişimcilik sertifikası almasını sağladıklarını aktaran Sayar, "Sertifika alan girişimci adaylarımız sahip oldukları sertifikalar ile yeni kuracakları işlerinde KOSGEB 'ten 50 bin lira hibe almaktalar. Girişimcilerimiz, hayata geçirilen girişimin üretime dönük olması durumunda ise, alınan hibeye ek olarak faizsiz ve ön ödemesiz 100 bin lira kredi alabilmektedirler. 2017 yılında Türkiye İş Kurumu ve KOSGEB ile yaptığımız protokol gereği girişimcilik eğitimleri vermeye devam etmekteyiz. Türkiye'de ki odalar içerisinde en çok Girişimcilik Kursu açan odalardan biriyiz. İlimizdeki tekstil yatırımlarının gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan Tekstil İhtisas OSB'nin kurulmasına öncülük ederek, tüzel kişiliğinde paydaş kurum olarak yer aldık. Ayrıca, Yönetim Kurulunda yer aldığımız Organize Sanayi Bölgesinde ek genişleme alanları oluşturmada ve alt yapı problemlerinin çözümlerinde aktif rol aldık. İlimizin tanıtımı amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde turizm fuarlarına katıldık. Ayrıca ulusal tur operatörlerini ilimizde ağırlayarak, özellikle yerli turistlere yönelik turların bir an önce başlatılması gerektiğini sektörün önde gelen isimlerine anlattık. Yaptığımız bu çalışmayla bu yaz sezonunda geçtiğimiz iki senenin yaralarını sarabileceğimizi umut ediyorum. Üyelerimizin güncel sorunlarını Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız başta olmak üzere, ilgili bakanlıklara ve BDDK, SPK gibi kamu kurumlarına gerek yazılı, gerek sözlü olarak aktardık. Sur başta olmak üzere ilimizde üyelerimizin yaşadığı sorunları tespit etmek için saha araştırmaları, anket çalışmaları yaptık. Tespit ettiğimiz sorunlar ve bizlere ulaşan talepler doğrultusunda ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunduk. Yaşanan olaylar sonrasında mücbir sebep halinin oluşması dolayısıyla, DTSO Meclis kararı alarak olaylardan etkilenen Sur'da ki tüm üyelerimizin 2015 ve 2016 yılı aidat borçlarının tümünü sildik. Farkındalık oluşturmak ve esnafımızı desteklemek için kampanyalar düzenledik. Hem finansmana erişimde sıkıntılar yaşanması hem de finansman maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle TOBB ile ortaklaşa yaptığımız nefes kredisi uygulamasında çok sayıda üyemizin uygun maliyetler ile finansmana erişimini sağladık" diye konuştu.



DTSO'nun en çok proje ürettiği dönem

Göreve geldikleri günden bu yana sorumluluklarını hiçbir zaman unutmadıklarına değinen Sayar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"DTSO olarak bu dönemimiz en çok proje üretilen dönemlerden biridir. Tabi ki tüm bu yaptıklarımız, yapmamız gerekenlerdir. Kalkınmaya dönük proje ve çalışmalarımız dışında sosyal sorumluluğumuz gereği dayanışma ve yardımlaşma konularında da faaliyetlerimiz oldu. Savaştan kaçıp ilimize gelmek zorunda kalan mültecilere barınma, gıda vb. ihtiyaçlarını gidermek için desteklerimiz, çalışmalarımız oldu. Yerel kurumlar ile beraber yardım kampanyaları gerçekleştirdik. Yine ilimiz Sur ve Silvan ilçelerinde ihtiyaç sahibi mağdur olmuş halkımıza dönem dönem gıda, giyim gibi dayanışma amaçlı yardım çalışmalarımız oldu. Yüksek Seçim Kurulu, Odalar ve Borsalar Kanununa göre seçim 2017 yılı ekim-kasım döneminde yapılacaktır. Oda ve borsaların yönetimleri ekim-kasım dönemi içinde herhangi bir günü seçebilirler. DTSO olarak gün belirleme konusu yönetimimizin vereceği karara bağlıdır. Genel meyil Ekim ayı içerisinde yapılması yönündedir. Dolaysıyla yaklaşık 2,5 ay gibi bir zaman var. Üye sayısı yüksek bir kuruluş olduğumuz için seçim çalışmaları yakında başlayacaktır. Odamızın herhangi bir organına aday olacak üyelerimize şimdiden başarılar diliyorum. Seçim çalışmalarının kentimize yakışır bir şekilde, proje bazlı, rekabetin ön planda olduğu, sevgi ve saygı içerisinde geçecek olan bir yarış olmasını temenni ediyorum. Bizden önceki yönetim dönemlerinde ve bizim dönemimizde olduğu gibi yeni gelecek yönetimlerin de DTSO'nun çalışmalarını ileriye taşıyacağına inancımız tamdır. DTSO seçim dönemine kadar yönetimimiz, meclisimiz ve çalışma arkadaşlarımız ile aynı sorumluluk ve gönüllülük ruhu ile çalışmaya, görevlerimizi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz. "

(YRT-AKK-Y)



24.07.2017 15:01:46 TSI

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