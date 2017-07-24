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Van'daki hacı adaylarına seminer

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:02
Van'daki hacı adaylarına seminer
Van'daki hacı adaylarına seminer

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'da 2017 yılında hacca gidecek olan hacı adaylarına seminer verildi.
İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından verilen seminer öncesi hacı adaylarına kafile ve grup bilgileri verildi. Kafile başkanları ve din görevlileri, hacı adaylarına tanıtıldı. Uçuş tarihleri ve seyahat öncesi yapılması gereken konularda bilgilendirme yapıldı.
Ayrıca hacı adaylarına seyahatlerinde bulaşıcı hastalıklardan korunmalarına yönelik Van Halk Sağlığı ekiplerince aşıları yapıldı.
Seminerde hacı adaylarına hitap eden İl Müftüsü Arvas; hacı adaylarına seyahat ve ibadetleriyle alakalı ilmî tavsiyelerde bulundu. Onlara, ülkemizin dünya Müslümanları nezdinde önemli bir yere sahip olduğunu ve bu nedenle de örnek tavır ve davranışlar sergileyerek, vakar ve ciddiyetlerini korumaları gerektiğini söyleyen Arvas, "Kafile başkanı ve din görevlilerinizin talimat ve tavsiyelerine riayet ediniz. Bizleri dualarınızdan eksik etmeyiniz. Yeryüzünde yaşayan tüm Müslüman kardeşlerimize dua ediniz, mağdur ve mazlum Müslümanların ümidi olan ülkemiz için dua ediniz. Kutsi-i Şerif için dua ediniz. Ortadoğu'daki Müslümanlar için dua ediniz, bütün şehitlerimiz için dua ediniz ve hususen 15 Temmuz şehitlerimize dua ediniz. Mekke'ye, Medine'ye bizden selam götürünüz. Haccınız makbul ve mebrur olsun. Zenbiniz mağfur olsun. Allah'ın bereketi, rızası üzerinize olsun, güle güle gidiniz. Salimen, ğanimen inşallah evlerinize dönünüz" diye konuştu.
(MSA-Y)

24.07.2017 15:04:07 TSI
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