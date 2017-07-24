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KKDGC Başkanı Daşdelen: "Dördüncü kuvvet olan medya özgür olmalı"



KARS (İHA) - Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Ercüment Daşdelen, 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların demokratik hukuk sistemi içinde çözüleceğine dikkat çeken Daşdelen, "Özgür ve tarafsız basının demokrasimiz için taşıdığı büyük önem, geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da yaşadığımız darbe girişiminde açıkça ortaya çıktı. Darbe girişimine tüm gücüyle karşı duran medya kuruluşları, halkın özgür haber alma hakkını sonuna kadar savundu ve darbecilerin müdahalelerine rağmen yayınlarını sürdürerek bu hain çabanın engellenmesinde başrol oynadı. Demokrasi adına verilen bu önemli sınavdan alnının akıyla çıkan medya mutlaka desteklenmeli ve sektörümüzde yaşanan sorunlar çözülerek daha özgür ortamda yayıncılık yapılması sağlanmalıdır" dedi.

Her 24 Temmuz'da vurgulanan sansürün, gazetecilerin 24 Temmuz 1908 tarihinde gerçekleştirdiği onurlu direniş sonucu kalkmış olduğunu ifade eden Daşdelen, "Ancak aradan geçen süreçte yapılan çeşitli yasal düzenleme ve baskılarla yeniden gündeme geldi. Bilindiği gibi çağımızda medya sektörü hem ülkemizde hem de birkaç istisna hariç tüm dünya genelinde özgür olma, bağımsız haber yapabilme mücadelesi vermektedir. Ülkemizde özellikle 12 Eylül döneminde medya kurumları üzerinde büyük baskılar yaşanmıştır. Günümüzde de maalesef ifade özgürlüğünü engelleyen yasal kısıtlamalar vardır. Gazeteciler yazdıkları yazılar, yorumlar ve haberler nedeniyle yargılanmakta, tutuklanmakta, mahkum olmaktadır. Bu durumun sona erdirilmesi, gazetecilerin tutuksuz yargılanması ve ülkemizde basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması gerekmektedir" diye konuştu.

Beklentilerinin yasama, yürütme ve yargı ile birlikte dördüncü kuvvet olan medyanın özgürlükle ilgili sorunlarının zaman geçirilmeden çözümlenmesi olduğunun altını çizen Ercüment Daşdelen, "Bunu sağlayacak düzenlemeler bir an önce uygulamaya konulmalıdır. Öncelikle, basın-medya alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Basın özgürlüğünden ve sansürden çalışma koşullarına, mesleki düzenleme zorunluluğundan internet haberciliğine kadar medyaya ilişkin var olan sorunların çözümü için, geniş katılımlı çalıştaylar düzenlenmeli ve alınacak kararlar zaman geçirilmeden uygulamalıdır. Çünkü özgür ve tarafsız basın hepimizin güvencesidir" şeklinde konuştu.

Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurunun özgür basın olduğunu ifade eden Başkan Daşdelen, daha sonra özetle şunları söyledi:

"24 Temmuz 2'nci Meşrutiyet'te 1908'de Anayasa'nın yeniden yürürlüğe girmesinin ertesinde çıkan gazetelerin, gazeteciler tarafından sansür memurlarına verilmeden, gösterilmeden çıkarılmış olduğu bir gündür. 24 Temmuz bir anlamda gerçek gazeteciliğin patlama yaptığı gündür. 25 Temmuz 1908 sabahı dağıtılan gazeteler farklıydı ve uzun yılların ardından ilk kez sansür memurlarının değil gazetecilerin tercihlerine göre basılmışlardı. Bu nedenle 24 Temmuz Cumhuriyet Dönemi'nde Türk basınında sansürün kaldırılması ve basın bayramı olarak ilan edildi."

(IÇ-Y)



24.07.2017 15:07:44 TSI

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