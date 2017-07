YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Salihli, Kula ve Selendi başkanlarından ortak toplantı

Salihli, Kula ve Selendi başkanlarından ortak toplantı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın önderliğinde bir araya gelen Kula ve Selendi'deki meslek temsilcileri, belli başlı sorunlarını tespit edip, çözümü konusunda karşılıklı istişarede bulundu.

Salihli TSO'nun Meclis Salonu'nda yapılan istişare toplantısına, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal, Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Çimen, Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adem Tosun, Selendi Şoförler Odası Başkanı Şükrü Filik, Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, Salihli TSO Başkanı İbrahim Yüksel, Başkan Yardımcıları Günay Topkaya ve Taner Kalay, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Necmi Çevik, Yunus Kaya, Meclis Başkanı Süleyman Oral, Meclis Başkan Yardımcısı Ali Rıza Manav ve Meclis Üyesi İsa Mert katıldı. Toplantıya katılan esnaf temsilcileri, ağırlıklı olarak işyerlerinde çırak ve kalifiye eleman bulunamaması sorunu üzerinde görüş bildirdi. Kula'da Endüstri Meslek Lisesi'ne ağaç ve metal bölümü açılması konusunda Salihli TSO'dan destek talep edildi. Kula temsilcileri ayrıca Salihli'de açılacak olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin bir bölümünün de Kula'ya açılması konusunda yardım istedi. Tarım konusunda ilçede önemli gelişmeler yaşandığını anlatan Kulalılar, ceviz, badem ve leblebinin Kula için çok önemli olduğunu, son yıllarda yapılan yatırımlarla 20 bin dekar ceviz ve 12 bin dekar badem dikimi yapıldığını kaydetti. Ayrıca giderek kan kaybeden deri sektörünün toparlanabilmesi için Kula'da 40 işletme ile Deri Küçük Organize Sanayi Sitesi kurulması konusunda yapılan girişimler anlatıldı. Selendili esnaf ve meslek temsilcileri de arsası Selendili hayırseverler tarafından bağışlanmış olan ve uzun süredir yapımı için onay beklenen Selendi Meslek Yüksek Okulu'nun inşaatına bir an önce başlanması yönünde görüş bildirdi. Selendili temsilciler, tarımın kalkınması için destekleme yapılmasının şart olduğunu ifade etti.

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel de Kula ve Selendi'ye yönelik yaptıkları faaliyetleri anlattı. Üyelerinin bulunduğu bu iki ilçeye özel önem verdiklerini belirten Yüksel, şöyle konuştu:"Her yıl meclis toplantılarımızdan birini Kula'da yaparak, buradaki ve Selendi'deki üyelerimize ödüller sunmayı bir gelenek haline getirdik. Ramazan ayında Kula ve Selendi'de iftar çadırları kuruyoruz. Okullardan gelen eğitimle ilgili her türlü yardım talebini karşılamaya özen gösteriyoruz. Okullarda mont dağıtımı yapıyoruz. Projeksiyon makineleri bağışladık. Kula'ya engelli şarj istasyonu yaptırdık. Her iki ilçede geçtiğimiz yıl girişimcilik kursları açtık. Ayrıca Selendi'de SGK temsilciliğinin açılmasına önderlik ettik. Kula leblebisine coğrafi işaret başvurusu yapmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Selendi fıstığı için de tescil başvurusu yapmayı planlıyoruz. Her iki ilçemizin eğitimin yanı sıra ekonomik anlamda da gelişmesi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız"

(BA-ÖND-Y)



24.07.2017 15:10:27 TSI

NNNN