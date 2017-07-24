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Bitlis kimliğine kavuşuyor



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi, kent estetiği çalışmaları kapsamında Arif Bey Caddesi'nde bulunan iş yerlerinin dış cephesini tek tip olarak düzenlemeye başladı.

Bitlis Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında kentin en işlek caddelerinden olan Arif Bey Caddesi'ndeki iş yerlerinin dış cephesi giydiriliyor. Çalışmalarda iş yerlerinin dış cephesi yalıtım sistemi ile kaplanırken, levhalar ve renkler ise tek tip oluyor. Kentin en işlek caddesi Kazım Dirik ve Arif Bey olduğunu vurgulayan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, amaçlarının yönü meydana bakan iş yerlerin dış cephesini tek tip düzenleyerek caddeye ve kente estetik katmak olduğunu ifade etti. Söz konusu çalışmayı ilerleyen zamanlarda vatandaşla müzakere ettikten sonra kent geneline yaymaya çalışacaklarını aktaran Ustaoğlu, şunları söyledi:

"Arif Bey Caddesi'nde şehircilik ilkeleri ve kent estetiği açısından uygun hale getirmek için çalışma yapıyoruz. İş yerlerinin cephesindeki eskimiş ve aykırı uygulamaları düzelterek, caddeye uygun siluet oluşturuyoruz. Bu amaçla klimalar, tabelalar, zemin düzenlemeleri, aydınlatma ve dükkanların kepenk ve tabelalarını düzenliyoruz. Ayrıca iş yerlerinin cephelerinde yalıtımını içeren EPS, sıva ve boya yaparak estetik ve uygun bir görünüm elde etmek istiyoruz. Bu çalışma tamamlandıktan sonra yaygınlaştırmayı düşünüyoruz."

Ustaoğlu, çalışmanın yapıldığı bölgede esnafın mağdur olmaması için binanın çevresine branda çektiklerini ve molozların titizlikle tahliye edildiğini de sözlerine ekledi.

Esnaf ise, söz konusu çalışmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirttiler.

(VO-MSA-Y)



24.07.2017 15:12:39 TSI

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