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Vali Pehlivan, Emniyet Müdürü Er'den brifing aldı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:11
Vali Pehlivan, Emniyet Müdürü Er'den brifing aldı
Vali Pehlivan, Emniyet Müdürü Er'den brifing aldı

(Fotoğraflı)

BAYBURT (İHA) - Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Vali Ali Hamza Pehlivan, ziyaret için geldiği İl Emniyet Müdürlüğü'nde İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ve emniyet personeli tarafından karşılandı. Yanındakilerle buradan emniyet müdürlüğü makamına geçen Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er'den brifing aldı.
Görüşme sonrası İl Emniyet Müdürü Sezayi Er'e çalışmalarında başarılar dileyen Vali Ali Hamza Pehlivan ziyaretini sonlandırdı.
(YY-AA-Y)

24.07.2017 15:13:15 TSI
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