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Kırkpınar'ın rövanşı Gökbel'de

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:17
Kırkpınar'ın rövanşı Gökbel'de
Kırkpınar'ın rövanşı Gökbel'de

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı İsmail Balaban bu yıl 13.sü düzenlenen Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde kol bağlayacak.
Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri bu yıl renkli görüntülere sahne olacak. Gökbel Güreşlerine yaklaşık 500 güreşçi katılacak.
656. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi Antalyalı Başpehlivan İsmail Balaban da Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde er meydanın da kol bağlayacak. Yıllardır Gökbel Yaylası'nda gerçekleşen güreşlerde bir çok kez er meydanına çıktığını belirten Başpehlivan İsmail Balaban, "Alanya Gökbel Yaylası'nda gerçekleşen güreşlere yıllardır katılıyorum. Gökbel güreşlerinde de birinciliğim oldu. İnşallah bu yılda Gökbel'in birincisi olmak için mücadele edeceğim. Gökbel için çok iddialıyım'' dedi.

Ata sporumuzu yaşatmaya devam edeceğiz
13. Geleneksel Alanya Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşlerine tüm vatandaşları davet eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ''Bu yıl 13. Sü düzenlenecek olan Gökbel Güreşlerini her geçen yıl büyülterek devam ettiriyoruz. Ata sporumuz olan yağlı güreşleri nesilden nesile aktarmak ve yaşatmak için çalışıyoruz. Bu yıl 500'e yakın güreşçi Gökbel Er Meydanı'nda kol bağlayacak. Tüm vatandaşlarımızı Serkan Kaya konserine ve Pazar günü yapılacak olan güreşlere bekliyoruz.''
(SÇ-SÇ-Y)

24.07.2017 15:19:41 TSI
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