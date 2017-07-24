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Büyükşehir'in su şebeke ağı genişliyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:21
Büyükşehir'in su şebeke ağı genişliyor
Büyükşehir'in su şebeke ağı genişliyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 2017 yılının ilk 7 ayında Selçuklu, Meram ve Karatay ilçesinde 59 kilometre yeni su şebeke hattı, 5 kilometre su şebeke ıslahı, 18 kilometre isale-terfi hattı ve 247 bin 280 metre kuyu toplama hattı yapımı gerçekleştirdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya'nın bütün ilçelerinde içme suyu yatırımlarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde bulunan mahallelerde yürüttüğü yeni su şebeke hattı, ıslah, tatlı su şebeke hattı, isale-terfi hattı ve kuyu toplama hattı çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılının ilk 7 ayında Karatay ilçesine bağlı 11 mahallede toplam 12 bin 384 metre su şebekesi döşediğini kaydeden Başkan Akyürek, 4 bin 238 metre su ıslahı, 13 bin 50 metre isale-terfi hattı ve bin 316 metre kuyu toplama hattı yapıldığını kaydetti. KOSKİ'nin bu süreçte Meram ilçesinde 10 mahallede 12 bin 787 metre su şebekesi döşediğini, 772 metre ıslah, 437 metre tatlı su şebeke hattı ve 2 bin 608 metre kuyu toplama hattı yaptığını kaydeden Başkan Akyürek, Selçuklu'nun 10 mahallesinde de 33 bin 607 metre su şebekesi, 698 metre tatlı su şebekesi, 4 bin 611 metre isale-terfi hattı ve 243 bin 456 metre kuyu toplama hattı yapıldığını dile getirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, bu yıl Ocak ayından bu yana Selçuklu, Meram ve Karatay'daki mahallere 58 bin 778 metre yeni su şebeke hattı, 5 bin 10 metre su şebeke ıslahı, bin 135 metre tatlı su şebekesi, 17 bin 661 metre isale-terfi hattı ve 247 bin 280 metre kuyu toplama hattı yapımı gerçekleştirdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu yatırımlarında 32'likten 200'lüğe kadar farklı boru ebatları kullanıyor.
(AH-Y)

24.07.2017 15:22:41 TSI
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