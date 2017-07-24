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AK Parti Nevşehir teşkilatı delege seçimlerini tamamladı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:22
AK Parti Nevşehir teşkilatı delege seçimlerini tamamladı
AK Parti Nevşehir teşkilatı delege seçimlerini tamamladı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir ilçe teşkilatlarında delege seçimleri yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.
AK Parti 6. Olağan Kongre sürecinin ilk adımı olan delege seçimleri, merkez ilçe başta olmak üzere 7 ilçede yoğun bir katılımla yapıldı. AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, delege seçimlerinin 16 yıllık geçmişi bulunan AK Parti'ye yakışır bir şekilde demokratik bir ortamda yapıldığını, ana kademe yönetimleri, kadın ve gençlik kolları, meclis üyeleri, mahalle başkanları ve yönetimleri ile AK Partiye gönül veren üyelerin mahalle mahalle kurulan sandıklarda kullandıkları oylarla delegelerin belirlendiğini belirtti. Tanrıver, merkez dahil olmak üzere 8 ilçe, 15 belde, 126 mahalle ve 153 köyden toplam 400 asil ve 200 yedek delegenin seçiminin yapıldığını belirterek, seçilen delegelerin 19 Ağustos ile 12 Kasım tarihleri arasında genel merkez tarafından belirlenecek bir tarihte yapılacak olan 6. Olağan Kongrede ilçe başkanı ve yönetim kurul üyelerinin seçimini yapacaklarını söyledi.
İlçe kongreleri öncesi tüm ilçelerdeki delege seçimlerini İl Başkanlığı olarak yakından takip ettiklerini ifade eden Tanrıver; "Hafta sonu bütün ilçelerimizde parti kurallarımıza uygun, demokratik bir ortamda delege seçimlerimizi gerçekleştirdik. Partimizin kaderi ile milletimizin kaderinin bütünleştiği bu dönemde milletin partisi olan AK Partimiz milletin çıkarı doğrultusunda belirlenecek kadrolar tarafından yönetilmiş ve yönetilmeye devam edecektir. Bu kadrolarla kurulan teşkilatımız partimizin 2023 hedefleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde emin adımlarla kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz. İl ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte Nevşehir'de gerçekleştireceğimiz kongreler ile şehrimizde yeni başarılara imza atacak kadroların oluşturulması için var gücümüzle çalışıyoruz. Delege seçimlerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
(COŞ-TB-Y

24.07.2017 15:23:27 TSI
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