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Zabıtadan kaldırım işgali denetimi

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:24
Zabıtadan kaldırım işgali denetimi
Zabıtadan kaldırım işgali denetimi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kaldırım işgali yapan esnaflarla ilgili denetimlerini artırdı.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatlarıyla harekete geçen Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, ilçe zabıta ekiplerinin de katılımıyla kaldırım işgallerine 'dur' demek için harekete geçti. Cadde ve sokaklarda vatandaşın kullanım alanı olan kaldırımları sergi alanı gibi kullanmamaları konusunda esnafları uyaran zabıta ekipleri, işgaller nedeniyle kaldırımlarda ve trafikte meydana gelen aksaklıkların ortadan kaldırılması için esnafları sorumlu davranmaya davet etti.
Uyarılara rağmen kaldırımların üzerinde izinsiz tezgah, dolap gibi eşya bulunduran veya kaldırım kenarlarına inşaat atığı dökenler hakkında Kabahatler Kanunu'nun 38. maddesi gereğince para cezası kesileceğini belirten yetkililer, işgaller tamamen son buluncaya kadar denetimlerin aralıksız devam edeceğini söylediler.
(MSA-Y)

24.07.2017 15:26:21 TSI
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