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Konya'da hafriyat kamyonları kameralarla takip ediliyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:25
Konya'da hafriyat kamyonları kameralarla takip ediliyor
Konya'da hafriyat kamyonları kameralarla takip ediliyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek amacıyla şehrin muhtelif noktalarına yerleştirdiği kameralarla kaçak hafriyat ve moloz dökümlerinin önüne geçmeyi hedefliyor.
Kaçak hafriyat ve moloz dökümlerinin önüne geçmek amacıyla hafriyat kamyonlarına GPS cihazı zorunluluğu getiren Konya Büyükşehir Belediyesi, şimdi de şehrin muhtelif noktalarına yerleştirilen kameralarla kaçak dökümleri takip ediyor. Çevre kirliliğinin en önemli nedenlerinden biri olan hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarının kaçak dökümün önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, hafriyat kamyonlarını takibe alarak belirlenen alanların dışına hafriyat dökülmesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Şehrin belirlenen noktalarına yerleştirilen kameralar, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından saniye saniye takip ediliyor. Konya'da hafriyat taşımacılığı yapan tüm kamyonların kayıt altına alınacağı sistemde Hafriyat Taşıma Belgesi olmayan araçlar bu amaçla kullanılamayacak. Taşıma belgesi verilen araçlara da uydu takip sistemi takılarak hafriyat sahalarının dışına malzeme döken araç ve firma sahipleri kolaylıkla tespit edilerek haklarında yasal işlem yapılıyor. Sisteme entegre edilen kameralar sayesinde çevre kirliliğine yol açan kaçak dökümlerin önlenmesi hedefleniyor.
(AH-Y)

24.07.2017 15:27:52 TSI
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