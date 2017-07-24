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Nur İlayda Polat, Sakarya'dan birincilik madalyası ile döndü



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantepli Nur İlayda Polat, Sakarya'da yapılan Uluslararası Marmara Karate Kupasında 59 kilogramda birinci oldu.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü adına mücadele eden Nur İlayda Polat, Sakarya Serdivan Spor Salonunda yapılan Uluslararası Marmara Karate Kupasında yarıştığı 59 kilogram genç bayanlarda birinci oldu. Rakipleri tek tek dize getiren Nur İlayda, Gaziantep'in ve Şahinbey'in gururu oldu. Birincilik madalyası ile şehre dönen Nurilayda Polat, aldığı başarıdan dolayı mutlu olduğunu belirterek, kendisine destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ve Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel'e teşekkür etti. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel Nurilayda Polat tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öte yandan 14-16 Temmuz 2017 tarihinde Sakarya'da düzenlenen turnuvada 16 ülkeden bin 656 sporcu mücadele etti.

(MU-SD-Y)



24.07.2017 15:30:38 TSI

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