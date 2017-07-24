YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Şimşek, basın mensupları ile kahvaltıda buluştu

Vali Şimşek, basın mensupları ile kahvaltıda buluştu



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, basında sansürün kaldırılmasının 109. Yıl dönümü dolayısıyla yerel ve ulusal medya temsilcileri ile bir araya geldi.

Niğde Öğretmenevi'nde verilen kahvaltıda konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı. Şimşek, "Ülkemizde ve tüm dünyada temel insan haklarından olan haber alma ve ifade özgürlüğü gibi unsurların en etkili aracı basındır" dedi.

Basın çalışanlarının devlet ve millet arasındaki en önemli köprü olduğunun söyleyen Vali Şimşek, "Basın çalışanları, medya organları aracılığı ile yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunması, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanmasını, kamuoyu oluşturulması gibi birçok önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. Basın bir toplumun sesidir, gözüdür, kulağıdır. Görevlerini sorumlulukla yapan basın mensuplarımızla sorunların çözümü noktasında her zaman ortak hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Basın mensupları ile tek tek sohbet eden Vali Yılmaz Şimşek, hatıra fotoğrafı çekindi.

(MB-AG-Y)



24.07.2017 15:30:42 TSI

NNNN

