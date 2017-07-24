YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ: "Basının desteklenmesi lazım"

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ: "Basının desteklenmesi lazım"

- "Basın ile ilgili çıkarılan kanunlar yeterli değil"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarına verilen kahvaltıda konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, "Basın ile ilgili çıkarılan kanunlar yeterli değil" dedi.

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarına Novotel tarafından kahvaltı verildi. Kahvaltıda konuşan Novotel Genel Müdürü Eray Dursun, "24 Temmuz Basın Bayramı'nda bütün yıl boyunca gece gündüz demeden zorlu görevler peşinde koşan değerli basın mensuplarımızı ağırlamak istedik. Moral vermek için bugün bir araya gelelim ve bayramımızı hep birlikte kutlamak istedik. Güzel bir organizasyon oldu" dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise, gazetecilerin zorlu şartlar altında görev yaptığını kaydetti. Basının desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Kösedağ, "Zor şartlar altında görev yapıyoruz. Mesleğimizin zorluklarını bizlerden daha iyi bilen yok. Bu anlamda sansürün kaldırılışının 109. Yılı dolayısıyla bugün buraya misafir olduk. Bu anlamda günde bizleri konuk ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Kayseri basınımızda 14 gazete ve 3'ü uyduda olmak üzere 7 tane televizyonumuz var. Yaklaşık 400 kişilik bir camiayız. Kayseri'de medya olarak hak ettiğimiz yerde değiliz. Bu sadece Kayseri'nin problemi değil, bütün Türkiye'nin problemidir. 109 yıldır çeşitli kanunlar çıkarılıp medyanın işi kolaylaştırılsa da, bunun yeterli olmadığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçlerde basının biraz daha desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(AG-AÖ-Y)



24.07.2017 15:31:34 TSI

NNNN

