ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ: "Basının desteklenmesi lazım"

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:30
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ: "Basının desteklenmesi lazım"
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ: "Basının desteklenmesi lazım"
- "Basın ile ilgili çıkarılan kanunlar yeterli değil"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarına verilen kahvaltıda konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, "Basın ile ilgili çıkarılan kanunlar yeterli değil" dedi.
24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarına Novotel tarafından kahvaltı verildi. Kahvaltıda konuşan Novotel Genel Müdürü Eray Dursun, "24 Temmuz Basın Bayramı'nda bütün yıl boyunca gece gündüz demeden zorlu görevler peşinde koşan değerli basın mensuplarımızı ağırlamak istedik. Moral vermek için bugün bir araya gelelim ve bayramımızı hep birlikte kutlamak istedik. Güzel bir organizasyon oldu" dedi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise, gazetecilerin zorlu şartlar altında görev yaptığını kaydetti. Basının desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Kösedağ, "Zor şartlar altında görev yapıyoruz. Mesleğimizin zorluklarını bizlerden daha iyi bilen yok. Bu anlamda sansürün kaldırılışının 109. Yılı dolayısıyla bugün buraya misafir olduk. Bu anlamda günde bizleri konuk ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Kayseri basınımızda 14 gazete ve 3'ü uyduda olmak üzere 7 tane televizyonumuz var. Yaklaşık 400 kişilik bir camiayız. Kayseri'de medya olarak hak ettiğimiz yerde değiliz. Bu sadece Kayseri'nin problemi değil, bütün Türkiye'nin problemidir. 109 yıldır çeşitli kanunlar çıkarılıp medyanın işi kolaylaştırılsa da, bunun yeterli olmadığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçlerde basının biraz daha desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
(AG-AÖ-Y)

24.07.2017 15:31:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kayseri Şeker'den Boğazlıyan'da örnek yaz spor kursu
YEREL

KAYSERİ ŞEKER'DEN BOĞAZLIYAN'DA ÖRNEK YAZ SPOR KURSU
AGÜ'ye TÜBİTAK ödülü
YEREL

AGÜ'YE TÜBİTAK ÖDÜLÜ
Başkan Büyüksimitci'den '24 Temmuz Basın Bayramı' kutlaması
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKSİMİTCİ'DEN '24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI' KUTLAMASI
Halk Günü toplantısı yapılacak
YEREL

HALK GÜNÜ TOPLANTISI YAPILACAK
Başkan Çelik: &quot;Basın, devletten ve milletten yanadır&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇELİK: "BASIN, DEVLETTEN VE MİLLETTEN YANADIR"
Başkan Çelik'ten gece denetimi
YEREL

BAŞKAN ÇELİK'TEN GECE DENETİMİ
Çolakbayrakdar, &quot;Yaptığımız hizmetlerle engelli vatandaşlarımızla gönül köprüsü kuruyoruz&quot;
YEREL

ÇOLAKBAYRAKDAR, "YAPTIĞIMIZ HİZMETLERLE ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZLA GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURUYORUZ"
&quot;Final, İngiltere'yi Kayseri'ye Getirdi&quot;
YEREL

"FİNAL, İNGİLTERE'Yİ KAYSERİ'YE GETİRDİ"
Başkan Büyükkılıç Basın Bayramını kutladı
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ BASIN BAYRAMINI KUTLADI
Kayseri Şeker Meclis Başkanını tarihi mekanda ağırladı
YEREL

KAYSERİ ŞEKER MECLİS BAŞKANINI TARİHİ MEKANDA AĞIRLADI
KESOB Başkanı Ahmet Övüç: &quot;Bu fuar değil olsa olsa panayır olur&quot;
YEREL

KESOB BAŞKANI AHMET ÖVÜÇ: "BU FUAR DEĞİL OLSA OLSA PANAYIR OLUR"