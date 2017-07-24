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GAGİAD'dan 24 Temmuz Basın Bayramını kutlaması

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:32
GAGİAD'dan 24 Temmuz Basın Bayramını kutlaması
GAGİAD'dan 24 Temmuz Basın Bayramını kutlaması

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, yayımladığı mesajla basın camiasının 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı.
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, mesajında, "Başta Gazi şehrimizde bu görevi yapmakta olan kıymetli basın mensuplarımız olmak üzere tüm Türkiye ve dünyadaki basın mensuplarının bayramını kutlarım. Gazetecilerimiz demokrasimizin ve özgürlüğümüzün en önemli parçalarındandır. Bir toplumun gelişmesi, ilerlemesi, kalkınması ve tanıtımı için gerek yerelde gerekse ulusalda ve uluslar arası basın platformlarında başarılı basına ihtiyaç oldukça fazladır. Bu anlamda tüm basın mensuplarımız desteklenmeli, çalışma koşulları iyileştirilmelidir. Hızla küreselleşen dünyada bilgiye ve habere ulaşım hayatımızda oldukça önem arz etmektedir. Bize düzenli ve sağlıklı bilgi akışı sağlayan basın mensuplarımızın hepsine müteşekkiriz" ifadelerine kullandı.
Özgür ve doğru haberi okuyuculara özveri ile ulaştıran gazetecilerin ülke geleceğinde önemli yer tuttuğunu vurgulayan Tezel'in mesajında, "Görevi başında hayatlarını kaybeden basın mensuplarına Allah'tan rahmet diler ve 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlarım'' ifadelerine yer verdi.
(MU-SD-Y)

24.07.2017 15:34:31 TSI
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