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Motosikletli, kazayı yara almadan atlattı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:34
Motosikletli, kazayı yara almadan atlattı
Motosikletli, kazayı yara almadan atlattı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde'de bölünmüş yola dönen otomobile motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Edinilen bilgiye göre, Merkez Yenice Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 51 EK 049 plakalı hafif ticari araca, motosiklet çarptı. Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(MB-YE-AG-Y)

24.07.2017 15:36:35 TSI
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