YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Beşiktaş Belediyesi Nilüfer'in örnek uygulamalarını inceledi

Beşiktaş Belediyesi Nilüfer'in örnek uygulamalarını inceledi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi'nin proje ve uygulamaları çeşitli kurumlara örnek olmaya devam ediyor.

Özel ve kamu kurumlarının kıyaslama ziyaretinde bulunduğu Nilüfer Belediyesi'nin son konuğu Beşiktaş Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü yetkilileri oldu. Beşiktaş Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Evin Kanar önderliğindeki heyet, Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Çalışmaları yerinde inceleyerek fikir alışverişinde bulunan heyet, insan kaynakları uygulamaları, EFQM tecrübesi, süreç yönetim sistemi hakkında detaylı bilgilendirildi.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Evin Kanar ve beraberindeki heyet, Nilüfer Belediyesi ile bu tür karşılıklı ziyaretlerin çok verimli geçtiğine dikkat çekti.

(MŞ)



24.07.2017 15:36:58 TSI

NNNN

