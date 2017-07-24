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Kalp krizi geçiren yaşlı adam evinde ölü bulundu

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:40
Kalp krizi geçiren yaşlı adam evinde ölü bulundu

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de şüpheli bir şekilde ölü olarak bulunan yaşlı adamın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Olay, Mihalgazi ilçesi Alpagut Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre gecenin ilerleyen saatlerinde A.U. (78) isimli yaşlı vatandaş, ikametinde şüpheli bir şekilde ölü olarak bulundu. Şüpheli bulunan ölüm üzerine şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside yaşlı adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(MSY-Y)

24.07.2017 15:41:47 TSI
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