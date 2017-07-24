Eskişehir'de 410 metre elektrik kablosu depodan çalındı
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de doğalgaz boru hattının inşaat deposundan 410 metrelik elektrik kablosu çalındı.
Olay, Seyitgazi ilçesine bağlı Aksaklı Mahallesi'nde yaşandı. Doğalgaz boru hattının inşaat malzemesi depolama alanından gerçekleşen olayda, kimliği belirsiz kişi veya kişiler 410 metre uzunluğundaki elektrik kablosunu çaldı. Hırsızlık olayının gerçekleştiğini fark eden M.S. isimli vatandaş, Jandarma ekiplerine giderek şikayetçi oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
(MSY-Y)
24.07.2017 15:42:05 TSI
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