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150 küçükbaş hayvanı kayboldu



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de çiftçilik yapan bir vatandaşın 150 küçükbaş hayvanı kayboldu.

Olay, Çifteler ilçesine bağlı Arslanlı mahallesinde yaşandı. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda S.S. isimli çiftçi, Çal Mevkiinde bulunan ağılındaki 150 küçükbaş hayvanın kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kendisinden habersiz olarak ağıldan çıkarıldığını ve araziye dağıtıldığını belirterek şikayetçi oldu. Ardından hayvanlarını aramaya çıkan S.S., B.S. isimli şahsa ait ağılda kendisine ait 50 küçükbaş hayvanın bulunduğunu gördü. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, B.S.'ye ait ağıla giderek küçükbaş hayvanların küpe numaralarını inceledi. İncelemeler sonucu S.S.'ye ait 50 hayvanın, B.S.'ye ait ağılda olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

(MSY-Y)



24.07.2017 15:42:45 TSI

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