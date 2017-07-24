ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

150 küçükbaş hayvanı kayboldu

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:41
150 küçükbaş hayvanı kayboldu

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de çiftçilik yapan bir vatandaşın 150 küçükbaş hayvanı kayboldu.
Olay, Çifteler ilçesine bağlı Arslanlı mahallesinde yaşandı. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda S.S. isimli çiftçi, Çal Mevkiinde bulunan ağılındaki 150 küçükbaş hayvanın kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kendisinden habersiz olarak ağıldan çıkarıldığını ve araziye dağıtıldığını belirterek şikayetçi oldu. Ardından hayvanlarını aramaya çıkan S.S., B.S. isimli şahsa ait ağılda kendisine ait 50 küçükbaş hayvanın bulunduğunu gördü. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, B.S.'ye ait ağıla giderek küçükbaş hayvanların küpe numaralarını inceledi. İncelemeler sonucu S.S.'ye ait 50 hayvanın, B.S.'ye ait ağılda olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
(MSY-Y)

24.07.2017 15:42:45 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
ESO Başkanı Özaydemir 28 yıllık hizmetlerini anlattı
YEREL

ESO BAŞKANI ÖZAYDEMİR 28 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
Akil Gençler Genel Başkanı Ateş, Basın Bayramını kutladı
YEREL

AKİL GENÇLER GENEL BAŞKANI ATEŞ, BASIN BAYRAMINI KUTLADI
Vergi dairesi çalışanlarından 2'si hakim karşısında
YEREL

VERGİ DAİRESİ ÇALIŞANLARINDAN 2'Sİ HAKİM KARŞISINDA
Suluboya Günleri'nde atölye ve workshoplar ilk meyvelerini verdi
YEREL

SULUBOYA GÜNLERİ'NDE ATÖLYE VE WORKSHOPLAR İLK MEYVELERİNİ VERDİ
Eskişehir'de 410 metre elektrik kablosu depodan çalındı
YEREL

ESKİŞEHİR'DE 410 METRE ELEKTRİK KABLOSU DEPODAN ÇALINDI
Kalp krizi geçiren yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL

KALP KRİZİ GEÇİREN YAŞLI ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Baksan, bölgemiz mobilya merkezi olabilir
YEREL

BAKSAN, BÖLGEMİZ MOBİLYA MERKEZİ OLABİLİR
EŞYODER Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı şiir ve türkü şöleni ile kutladı
YEREL

EŞYODER GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI'NI ŞİİR VE TÜRKÜ ŞÖLENİ İLE KUTLADI
Sıcak havada Odunpazarı'nın serin gölgesi
YEREL

SICAK HAVADA ODUNPAZARI'NIN SERİN GÖLGESİ
DAK ekibinden 'Deprem Eğitimi ve Tatbikatı'
YEREL

DAK EKİBİNDEN 'DEPREM EĞİTİMİ VE TATBİKATI'