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Aksaray'da kalp ultrason cihazı hizmete girdi



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine, koroner anjiyografi ile yeterli değerlendirmenin yapılamadığı vakalarda kullanılmak üzere İntravasküler Ultrason (İVUS) cihazı alındı.

Koroner Anjiyografi ünitesinde kullanılmaya başlayan İntravasküler Ultrason cihazı ile kalp damarlarındaki tıkanma miktarı değerlendirilip, damar içindeki darlığın boyutu, damar içi yırtılmalar, stentlerin yerine tam olarak yerleşip yerleşmediği, damar içindeki pıhtıların içeriği, damarların dallanma bölgesi ve damar başlangıç kısımları anjiyografiye göre daha iyi görülebilecek.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Cengizhan Kılıçaslan, "Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesini modern tıbbi cihazlarla donatılmış bir hastane yapmak istiyoruz çalışmalarımızda bu yönde. Yaklaşık bir buçuk yıldır hastanede anjiyografi yapılmakta. Son olarak aldığımız (İVUS) cihazı ile KVC ünitemizi daha da güçlendirdik. Amacımız en zor kalp vakalarını Aksaray'da yerinde çözüp, il dışına yapılan sevkleri en aza indirmektir" dedi.

(YC-AH-Y)



24.07.2017 15:42:52 TSI

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