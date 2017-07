YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkanlar 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı

MERSİN (İHA) - Basından sansürün kaldırılışının yıl dönümünü unutmayan MTSO Başkanı Şerafettin Aşut, MEÜ Rektörü Ahmet Çamsarı, Mersin Barosu Başkanı Ali Er ve AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Levent Ali Bostan, yayınladıkları mesajlarla Mersin basınının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladılar.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Aşut, kentte görev yapan tüm basın çalışanlarının bayramını kutladı. Basın mensuplarının, kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağladığını belirten Aşut, "Gazeteciler ve Basın Bayramı, Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanan önemli gündür. Sansür demokrasinin yerleşmediği ülkelerde uygulanan bir uygulamadır" dedi.

Meslek ilkeleri çerçevesinde çalışmayı ilke edinen ve zor şartlar altında büyük bir özveri ile çalışan gazetecilerin, önemli ve hassas bir görev ifa ettiklerini vurgulayan Aşut, basın mensuplarının, bir ülkenin demokratik gelişmesine olanak sağladığının da altını çizdi.

Çamsarı: "basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir "

Üniversitelerarası Kurul Başkanı ve Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çamsarı da mesajında, halka doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşlarının, önemli bir toplumsal görev icra ettiğini kaydetti. Çamsarı, "Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili araçlarından basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yerel ve ulusal basının millet ve demokrasiden yana tavır aldığına dikkat çeken Çamsarı, şunları kaydetti: "Mlli iradeyi hedefleyen bu hain kalkışmada, milli birlik ve bütünlüğümüzü koruyucu tutum ve yayınlarından dolayı basın-yayın organlarımız her türlü övgüyü ve takdiri hak etmektedir. Ülkemizde ve Mersin'de faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet haber siteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

Er: "Basın, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biridir"

Mersin Barosu Başkanı Er ise basının, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili ve önemli aracı olduğunu belirtti. Türk basınında 24 Temmuz 1908 tarihinin, sansürün kaldırılmasının başlangıcı olduğunu ve 24 Temmuz gününün "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak her yıl kutlandığını anımsatan Er, basının bugün de demokrasinin en büyük güvencesi olmaya devam ettiğinin altını çizdi. Er, "Mustafa Kemal Atatürk; 'Basın, milletin genel sesidir. Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete gereksindiği fikri gıdayı vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan ortak doğrultuda yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir' sözleri ile basının milletimiz ve vatanımız için ne denli önemli olduğunu ortaya koymuş ve basın mensuplarının da üstlendikleri sorumluğun önemini vurgulamıştır" dedi.

Basın özgürlüğünün aynı zamanda demokrasilerde çok seslilik ilkesinin işletilmesi adına çok önemli bir olgu olduğuna işaret eden Er, "Bu doğrultuda, halkın haber alma hakkını kullanması ve kamuoyu oluşturulmasında etkin rol oynayan basın kuruluşlarının, görevlerini yerine getirirken meslek ilkelerini ve etiğini gözetmesi de son derece önemlidir. O nedenle basın, doğru, yansız ve hızlı biçimde bilgi ve haber verme, olumsuzlukları sorgulama, kamu yararını ilgilendiren konu ve olaylarda kamuoyu oluşturma, toplumu aydınlatma işlevini yerine getirirken, meslek ilkelerini ve etiğini gözetmeli, kişilik haklarına, kişilik değerlerine, özel yaşama, gizlilik alanına saygı göstermeli, doğru olmayan haberlerden kaçınmalıdır. Mersin ilimizde de basın-yayın hizmetleri, ülkemizin ve toplumumuzun çıkarları ön planda tutularak, büyük bir sorumluluk anlayışı içinde ve aynı duyarlılıkla yerine getirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Basının, en zor görevini yakın bir tarihte başarı ile yerine getirdiğini kaydeden Er, mesajında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz 2016 gecesinde, ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demokrasimize kasteden hainler tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminde, Cumhurbaşkanımızın halkımızla iletişimi yine basınımız tarafından sağlanmış ve bu sayede büyük bir tehlike atlatılmıştır. Bu gerçekleri unutmamak gerekiyor. Mersin ili ve ilçelerinde her alanda, ilimizin hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemizin geleceğine olumlu yönde yansımasında basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum."

Bostan: "

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Bostan da basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladığı mesajında, basının özgür, tarafsız ve objektif olarak görevlerini yerine getirmesinin, bir ülkenin hem demokratik hem de ileri seviyelere ulaşması anlamında gelişmesine olanak sağladığını dile getirdi. Basının, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirten Bostan, "Bir ülkedeki demokratikleşme sürecine baktığınızda basın özgürlüğünü ve tarafsızlığını görmeniz mümkündür. Ülkemizde her türlü zorluklara karşı göğüs gererek, büyük bir özveriyle görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan, halkı doğru bilgilendiren ve bu uğurda hizmet veren tüm basın mensuplarımızın gününü kutluyorum. Basın özgür olmalıdır, sansürden uzak tutulmalıdır" dedi.

Basının öneminin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çeken Bostan, şöyle devam etti: "Canı pahasına da olsa görevini yerine getirmek için çaba sarf eden basın mensuplarımız, bu destanın yazılmasında önemli bir rol oynamıştır. 15 Temmuz'da FETÖ tarafından yapılmak istenen hain darbe girişiminde basının da demokrasinin yanında yer alması, ülkemizin büyük bir uçurumun kenarından dönmesinde etkin olmuştur. Bu anlamda büyük fedakarlıklarla yapılan gazetecilik mesleğinin önemi daha da anlam kazanıyor."

24.07.2017 15:44:32 TSI

