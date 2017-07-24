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Suluboya Günleri'nde atölye ve workshoplar ilk meyvelerini verdi

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:42
Suluboya Günleri'nde atölye ve workshoplar ilk meyvelerini verdi
- Atölye ve workshopta katılımcıların yaptığı eserler sergilenmeye başladı

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi, Suluboya Günleri' ne ev sahipliği yapıyor. Resim sergisi, çalışma atölyesi ve workshopların olduğu Suluboya Günleri'nde ilk eserler ortaya çıktı.
Odunpazarı Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneği işbirliği ile düzenlenen "Suluboya Günleri"nde resim sergisinin yanı sıra çalışma atölyesi ve workshoplar düzenleniyor. Suluboya Günlerinin ilk çalışma atölyesi 19-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Suluboya Günleri'nin ilk workshopu ise Celal Günaydın tarafından verildi. 7'den 70'e çok sayıda suluboya meraklısının katıldığı çalışma atölyesi ve workshoplarda, katılımcılar çalışma atölyelerinde keyifli bir deneyim yaşadı. Workshoplarda ise katılımcılar çalışma atölyelerinde yaşadıkları keyfi pekiştirdi. Çalışma atölyeleri ve workshoplarda ortaya çıkan eserler ise resim sergisindeki yerini aldı.
"Atölye ve workshoplar devam edecek"
Suluboya günlerinde çalışma atölyelerinde ve workshoplarda çalışmalar devam edecek. Çalışma atölyeleri 26-28 Temmuz ve 2-3 Ağustos tarihlerinde, 13:30-15:00 saatleri arasında
gerçekleşecek. Uluslararası Suluboya Derneği Türkiye Şubesi üyesi ressamlar tarafından düzenlenen workshoplarda devam edecek. Workshoplar için Türkiye'nin dört bir yanından ressamlar Eskişehir'e gelecek. 27 Temmuz Perşembe Günü 15:00-18:00 saatleri arasında Gaziantep'ten Eskişehir'e gelecek olan Ressam Mustafa Bencan ve 4 Ağustos Cuma Günü ise 15:00-18:00 saatleri arasında İzmir'den Eskişehir'e gelecek olan Atanur Doğan çalışmalarını uygulayacak. Çalışma Atölyeleri ve Workshopların son günü olan 4 Ağustos'ta katılımcılara, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'un ve Uluslararası Suluboya Derneği Başkanı Atanur Doğan'ın katılımıyla sertifikaları verilecek.
Odunpazarı Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneği tarafından Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Suluboya Günleri" 18 Ağustos Cuma Günü sona erecek olan sergi, her gün saat 10:00-20:00 saatleri arasında açık olacak.
(ÇAĞ-MET-Y)

24.07.2017 15:44:36 TSI
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