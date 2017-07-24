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''Gör Kim Aleme Şimdi Geldi Osman'' projesi ile Bilecik anlatılacak

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:43
''Gör Kim Aleme Şimdi Geldi Osman'' projesi ile Bilecik anlatılacak
''Gör Kim Aleme Şimdi Geldi Osman'' projesi ile Bilecik anlatılacak

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı GENÇDES Projesi kapsamında hibe desteği almayı hak kazanan ''Gör Kim Aleme Şimdi Geldi Osman'' adlı projenin tanıtım programı gerçekleştirildi.
Gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmayı amaçlayan, sanatın çeşitli dallarında üretecekleri eser ve projeler ile gençlere ve çocuklara yönelik üretilecek eser ve projelerin hayata geçirebilmesini sağlayacak destekleme programı olan GENÇDES ile Bilecik'in birçok yöndeki özellik ve güzelliği belgesel şeklinde hazırlanacak. Proje ile Türkiye'nin dört saygın üniversitesinden alanlarında uzman bilim insanlarının tarihimizin çok önemli ama aynı zamanda çok az bilinen 'Kuruluş ve Kurtuluş' konularını ele almayı ve herkesin anlayabileceği bir dil ile anlatılması amaçlanmaktadır.
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan proje ve projede yer alan isimler, hakkında bilgi verdi. Yağcı, "Şehrimiz ve bölgemiz adına çok önemli ve takdire şayan bir çalışma. Şehrimiz ve tarihimizi gelecek yüzyıllara taşıyacak bir proje. Bilecik, tarihsel anlamda çok önemli bir konumda ve durumda olmasına rağmen maalesef şu ana kadar böyle bir çalışma olmamıştı. Yani yeni, yeni yapılmaya başlandı. Belediyemizin iştirakiyle çok değerli isimlerin çalışacağı bu projeyi bizler çok önemsiyoruz ve bizlere de heyecan veriyor. Kültür ve Turizm Bakanımız sayın Nabi Avcı ağabeyimiz ve bütün üyelerine teşekkür ediyorum. İnşallah yeni bakanımız ile de bu tür güzel ve anlamlı çalışmaları sürdürürüz. Gör Kim Aleme Şimdi Geldi Osman adlı projemiz Diriliş, Kuruluş ve Kurtuluş'un şehri Bilecik'imizin Kuruluş ve Kurtuluş dönemini anlatacak. 25'er dakikalık bölümler halinde 3 kez yayınlanacak bir çalışma. Bu proje Tarih ve Kültür Şehri Bilecik'imizi bölgemiz, ülkemiz ve dünyaya tanıtma anlamında büyük kolaylıklar sağlayacak. Bu proje ile basılan toprakların sıradan topraklar olmadığını gösterecek bir çalışma. Projede görsel materyallerin yanı sıra notlar ve anekdotlar ile süslenecek. İnşallah güzel bir çalışma olur" dedi.
Öte yandan, şehrin ve bölgenin turizm faaliyetlerine de birçok konuda katkılar sağlayacak olan projede; Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Yakut, Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cezmi Karasu ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doç. Dr. Taner Bilgin'in anlatıcı olarak yer alacağı projenin Yönetmenliğini Ekrem Borazan'ın Metin Yazarlığını da İrfan Ongar'ın yapacağı belirtildi.
(DA-Y)

24.07.2017 15:45:34 TSI
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