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Milletvekili Deligöz: "Vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz"



ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Erzurum Kongresinin istiklal mücadelemizde milletimizin özgürlük sevdasının, kararlılığın, imanın ve vatan sevgisinin kanıtı olarak tarihe geçtiğini belirterek, "Vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz" dedi.

Erzurum Kongresinin 98. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Milletvekili Deligöz, şu ifadelere yer verdi:

"Erzurum Kongresinde alınan kararlardan milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür parçalanamaz, 'manda ve himaye kabul olunamaz' maddeleri milli mücadelemizin başlangıcı, vatanımızın işgalden kurtulması ve Cumhuriyetimizin kurulmasını sağlayan en önemli adımdır. O günlerde sergilenen yüksek ruh bugün milletimizin ilham kaynağı olmuştur. Millet olarak vatan ve hürriyet sevdasıyla kurtuluş mücadelesi verdiğimiz o tarihlerde olduğu gibi bugün de 15 Temmuz Destanını yazarak tüm dünyaya hürriyetimize ne kadar düşkün olduğumuzu gösterdik. Erzurum Kongresi'nin 98. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Geçmişten günümüze bağımsızlık mücadelemizdeki tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyorum".

(ERZ-AA-Y)



24.07.2017 15:46:16 TSI

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