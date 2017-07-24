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Ankaralı öğretmen adayına aşiret düğünü



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA)  Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar (ASP İl Müdürlüğünde görevli Pinyanişi aşiretine mensup Cihat Erkaya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde tanıştığı Ankaralı Sevcan Yalçın dünya evine girdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde mezun olduktan sonra memleketi Hakkari'de Aile ve Sosyal Politikalar (ASP İl Müdürlüğünde memur olarak çalışmaya başlayan Cihat Erkaya, aynı üniversitede tarih öğretmenliği bölümünden mezun olan Sevcan Yalçın ile Hakkari'de dünya evine girdi. Erkaya ve Yalçın çifti için Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan otogar meydanında iki gün iki gece süren görkemli bir düğün yapıldı.

Hakkari ve çevre illerden çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreninde davetlilere yöresel yemekler ikram edildi.

Aşiret mensupları; gelin ve damada takı takmak için adeta yarışa girdiler.

Damadın kardeşi İsa Erkaya, Hakkari ve çevre illerden gelerek bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekküre etti.

(FT-MSA-Y)



24.07.2017 15:47:46 TSI

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