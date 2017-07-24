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Muş'ta altyapı projesinin durum değerlendirmesi yapıldı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Belediyesinin en büyük projesi olan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu döşeme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Şehrin 14 noktasında yürütülen çalışmaların sorunsuz devam etmesi için tüm ekipler adeta seferber edildi. Vatandaşların kazı çalışmalarından en az etkilenebilecekleri şekilde tedbirler alınmaya devam ediyor. Projeyi her gün bizzat takip eden Belediye Başkanı Feyat Asya, belirli aralıklarda yüklenici firma yetkilileri ile değerlendirme toplantısı yapmayı da ihmal etmiyor. Projenin gidişatı ile ilgili bilgi alan Başkan Asya, çalışmalar sırasında yaşanan aksaklıkların asgariye indirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi talimatını verdi. Mevsim koşullarından dolayı zamanla yarıştıklarını ifade eden Başkan Asya, herkesin bu durumu göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Özellikle İstasyon, Cumhuriyet, Hürriyet ve Eski Erzurum caddeleri gibi ana güzergahlardaki çalışmaların çok daha seri bir şekilde yapılması talimatını veren Başkan Asya, bu caddelerde başlatılacak üst yapı çalışmaları öncesi kazı yapılan yerlerin sıkışmasının tam anlamda sağlanmış olması gerektiğine dikkat çekti.

Altyapı projesinin uygulamada çok sıkıntılı olduğunu her platformda dile getirdiklerini kaydeden Başkan Feyat Asya, yaşanabilecek tüm riskleri göze alarak bu şehrin uzun yıllar bu sorunla bir daha karşılaşmamasını amaçladıklarını belirtti. Mevcut yolların tamamında döşeme çalışmalarının yapılacağını, bu süreçte ister istemez bazı aksaklıkların yaşanabileceğini söyleyen Başkan Asya, bu sıkıntıların vatandaşı mağdur etmemesi için özel bir çaba gösterilmesini istedi.

Başkan Asya, yaptığı konuşmanın ardından yüklenici firma yetkilileri ile projenin detayları konusunda istişarelerde bulundu.

(NA-MSA-Y)



24.07.2017 15:56:57 TSI

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