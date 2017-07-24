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AGÜ'ye TÜBİTAK ödülü



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KAYSERİ (İHA) - AGÜ Bilgisayar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Çağrı Güngör, TÜBİTAK Teşvik Ödülü'ne layık görüldü.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Çağrı Güngör, Mühendislik Bilimleri dalında 2017 yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülü'ne layık görüldü.

2017 yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülleri açıklandı. TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından 2017 yılında 4 Bilim Ödülü ve 11 Teşvik Ödülü verilmesine karar verildi.

AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağrı Güngör, Mühendislik Bilimleri dalında, 'Gelecek nesil haberleşme ve akıllı enerji sistemleri alanında kablosuz algılayıcı ağları ve akıllı şebekelerde haberleşme sistemleri' konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Teşvik Ödülü kazandı.

TÜBİTAK tarafından Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına veriliyor.

(SK)



24.07.2017 15:59:46 TSI

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