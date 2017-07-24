YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kara'dan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Başkan Kara'dan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Kara mesajında, Basın, hayatın önemli parçalarından birisi olduğunu belirtti. Basının yazılı ve görsel kanallar aracılığıyla yaşadığın bölge ve dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi edindirdiğini vurgulayan Kara, basın mensuplarının vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturması gibi birçok önemli görev ve sorumlulukları üstlendiğini hatırlattı. Kara mesajında, "Bu da basının değerini bir kat daha artırıyor. Bu nedenle basına dolayısıyla gazetecilere önemli görevler düşüyor. Yaptıkları haberlerde objektif olup, haber kaynağına saygı göstererek hareket ettikleri takdirde basın, güvenilirliğini koruyarak hayatımızda önemli bir yer tutmaya devam edecektir. Toplumu aydınlatan, dünyada yaşanan tüm olayları ve gelişmelerin bizlere aktarılması için, gece gündüz demeden gerekirse hayatlarını tehlikeye atarak büyük çaba sarf eden, her koşulda sorumluluk bilinciyle hareket eden ve bu zor görevi yerine getiren tüm basın mensuplarımızın '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en kalbi duygularımla kutlar, basın emekçilerine çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

(MAD-SD-Y)



24.07.2017 16:00:03 TSI

NNNN

