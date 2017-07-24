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Ereğli Belediyesi'nden unutulmaz Yeşilçam klasikleri

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:59
Ereğli Belediyesi'nden unutulmaz Yeşilçam klasikleri
Ereğli Belediyesi'nden unutulmaz Yeşilçam klasikleri

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Yeşilçam'ın unutulmaz klasiklerinden oluşan filmleri sinemaseverlerle buluşturuyor.
"Açık Hava Yeşilçam Film Günleri" hafta sonu yayınlanan 2 Yeşilçam filmi ile başladı. Selvi Boylum Al Yazmalım ve Eşkıya filmleri vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi. 28 Temmuz Cuma günü sona erecek olan programda her gün nostaljik bir Türk filmi orijinal film makinesi ile gösterime devam edecek. Sırasıyla "Hababam Sınıfı", "Pehlivan", "Züğürt Ağa", "Hafız Yusuf Efendi", "Güle Güle" adlı Yeşilçam filmleri Oğuz Ata Tesisleri'nde Ereğlililerin gösterimine sunulacak.
Konu ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, sıcak yaz günlerinde hemşehrilerin aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmeleri için düzenledikleri "Açık Hava Yeşilçam Film Günlerinin" Cuma gününe kadar devam edeceğini belirterek, "Özellikle gençlerimize Türk Sinemasını sevdirme ve sinema kültürü kazandırma amacıyla düzenlediğimiz programlarımıza halkımızın yoğun ilgisi bizleri fazlasıyla mutlu etti. Fiziki belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyecilik kapsamında da çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz" dedi.
Yayınlanan Yeşilçam Filmleri ile eğlenceli vakit geçiren vatandaşlar ise, Türk Sineması'nı sevdirme ve sinema kültürünü genç kuşaklara aşılayan Belediye Başkanına teşekkür ettiklerini söyledi.
(BG-AH-Y)

24.07.2017 16:01:59 TSI
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