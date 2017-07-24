YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Antalya'da Haziran ayında konut satışı yüzde 11,2 azaldı

Antalya'da Haziran ayında konut satışı yüzde 11,2 azaldı



ANTALYA (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran 2017 dönemine ait konut satış istatistiklerine göre konut satışı Antalya ve ilçelerinde geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 oranında azalarak 4 bin 253 konut satıldı

TÜİK, Haziran 2017 dönemine ait konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre ülke genelinde konut satışları 2017 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında azalarak 97 bin 579 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 970 konut satışı ve yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 160 konut satışı ve yüzde 10,4 pay ile Ankara, 6 bin 34 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 2 konut ile Hakkari, 20 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.



Batı Akdeniz konut satışı arttı

Antalya'da 2016 Haziran ayında 4 bin 791 konut satılırken 2017 Haziran ayında yüzde 11,2 oranında azalarak 4 bin 253 konut satıldı. Konut satışlarında 2017 Haziran ayında, Antalya 4 bin 253 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4. sırada yer aldı. Isparta'da 2016 Haziran ayında 444 konut satılırken 2017 Haziran ayında yüzde 7 oranında azalarak 413 konut satıldı.

Burdur'da 2016 Haziran ayında 209 konut satılırken 2017 Haziran ayında yüzde 32,5 oranında artarak 277 konut satıldı.



Antalya yabancılara konut satışında 2'nci sırada

Ülkemizde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 artarak bin 926 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran 2017'de ilk sırayı 903 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 408 konut satışı ile Antalya, 93 konut satışı ile Bursa, 77 konut satışı ile Aydın, 68 konut satışı ile Ankara ve 60 konut satışı ile Muğla izledi.

(SÇ-SÇ-Y)



24.07.2017 16:02:00 TSI

NNNN

