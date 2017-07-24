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Kula'da 4 bin 800 metrelik dere temizliği



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesinde 4 bin 800 metrelik dere temizlik çalışmasını tamamlayarak, Seyit Ali ve Zaferiye mahallelerinin taşkın derdine son verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarının vatandaş için tehdit oluşturmasının önüne geçiyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kula'nın Seyit Ali ve Zaferiye mahallelerinde başladığı dere temizlik çalışmalarını tamamladı. MASKİ ekipleri, 2 mahallede 4 bin 800 metre temizlik çalışması gerçekleştirdi. Dere yataklarının çöplerden arındırılması ile birlikte sağlıklı su akışı sağlandı. Seyit Ali Mahalle Muhtarı Fethi Şadan, "Temizlik çalışması çok iyi oldu. Allah devamını nasip eder inşallah" dedi. Zaferiye Mahalle Muhtarı Murat Yılmaz, da çalışmalardan dolayı tüm yetkililere teşekkür etti.

(ÖND-Y)



24.07.2017 16:02:30 TSI

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