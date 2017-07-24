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Kastamonulular gönüllerince eğlendi

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:07
Kastamonulular gönüllerince eğlendi
Kastamonulular gönüllerince eğlendi

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Kastamonulular gönüllerince eğlendi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk'ün yanı sıra bölge protokolü ve binlerce vatandaşın katıldığı gecede Kastamonu yöresine ait türküler eşliğinde vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler. Programın açılış konuşmasını yapan Kastamonulular Dernek Başkanı Ali Öztürk, "Bu akşam her yanı güzelliklerle dolu memleketimiz Kastamonu'yu burada tanıtmanın gururunu yaşıyoruz. Bu güzel etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gecemize katılan tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum" dedi.
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise geceye katılan tüm protokolü ve vatandaşları selamlayarak başladığı konuşmasında 9 yıldır derneklerle birlikte düzenledikleri Şehirler ve Kültürler Kaynaşması'nın insanları bir araya getiren önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti. Başkan Karabacak, Şehirler ve Kültürler Kaynaşması'nın insanlarımızı kaynaştırmaya, birbirlerinin örflerini, adetlerini, geleneklerini tanımalarına vesile olmasını, programımızda oluşan birlik ve beraberliğin tüm ülkemize ve dünyaya yayılması temennisiyle hepinizi saygı ile selamlıyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk'te yaptığı kısa selamlama konuşmasında, "Bu tür etkinliklerin zorluğunu biliyorum, böylesine güzel bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Gecemiz hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından geceye emeği geçenlere plaket takdimi yapılırken gecede sahne alan Kastamonulu yerel sanatçılar yöresel türküler ile konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.
(GY-Y)

24.07.2017 16:08:47 TSI
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