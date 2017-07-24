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Bilecik Belediye Başkanı Yağcı, Haftalık İstişare Toplantısı gerçekleştirdi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yardımcıları ve birim müdürleriyle haftalık istişare toplantısında buluştu.

Bilecik Belediyesi bahçesinde yapılan haftalık istişare toplantısına, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yardımcıları Nihat Can, Abdullah Ay, Abdullah Tetik, Kadri Şentürk ve birim müdürleri katıldı.

Yapılan toplantılarda hizmet noktasında daha başarılı sonuçlar çıkarıldığını belirten Başkan Yağcı, "Yeni haftanın ilk gününde Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimizle haftalık olağan istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Aldığımız kararların ilimiz ve bölgemiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele" dedi.

(DA-Y)



24.07.2017 16:09:09 TSI

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