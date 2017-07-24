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Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdürlüğü uzman ekiplerinden ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü uzman ekipleri Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü uzman ekipleri destinasyon çalışması noktasında şehrimize ziyarette bulundular. Destinasyon ekibince ilimiz tarihi, kültürel ve doğal değerleri, turizm alt yapısı ve sunduğu turizm çeşitliliğine yönelik görüşme ve incelemelerde bulunmak üzere çalışmalar gerçekleştirecekler. Değerlerimizin tanıtımı noktasında her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu kendilerine ilettim. Yapılacak olan destinasyon çalışmasında uzmanlarımıza başarılı ve verimli çalışmalar diliyorum" dedi.

(DA-Y)



24.07.2017 16:09:39 TSI

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