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Ayvalık Belediye Başkanı Gençer'den basın mensuplarına kahvaltılı jest



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Rahmi Gençer, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle ilçede görev yapan basın mensuplarıyla düzenlediği kahvaltılı bir toplantı ile bir araya geldi.

Ayvalık Belediyesi'ne ait Boğaziçi Otel'de gerçekleşen kahvaltıda, 24 Temmuz Basın Bayramı'nda halen Türkiye'deki birçok gazetecinin tutuklu bulunmasından duyduğu üzüntüyü ifade eden Başkan Gençer, özgür basının susturulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Basın mensuplarının yaşanılan olayların kamuoyuna duyurulmasında son derece önemli bir misyonu yerine getirmeye çalıştığını hatırlatan Başkan Gençer, gazetecilerin de bu önemli misyonu yerine getirirken hakkaniyetli olması gerektiğine işaret ederek, "Çalışma mesaisi olmayan özverili bir mesleğiniz var. Maddi karşılığı hiçbir zaman alınmayan zor bir mesleğiniz var. Sizin mesleğinizi yapabilmek için önce sevmek gerekir. Gazeteye basılan her haber önemli. Bunun yarınlarımız adına en büyük arşiv olduğunu ve çocuklarımıza kalan büyük bir miras olduğunu düşünüyorum. Ayvalık'ın sesi, halkın, esnafın sesisiniz. Ayvalık'ı yuva olarak görmeliyiz. Daha Ayvalık'ın iyi yönlerini tanıtan haberler olmasını diliyoruz. Eski gazeteci Ceynur Karagözoğlu ve Ahmet Yorulmaz ağabeylerimizi de bu vesile ile şükranla anıyorum. İnşallah sizlerde bu meslekte tıpkı onlar gibi Ayvalık'ta uzun yıllar anılırsınız." dedi

Sohbet havasında gerçekleşen kahvaltıda; göreve geldiği ilk günden bu yana Ayvalık'ın gelişimi adına büyük adımlar attıklarını ve bu yönde de çok ciddi projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Rahmi Gençer, son birkaç ay içerisinde de gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ayvalık Belediyesi İşletme ve İştirakler bünyesinde bulunan tesislerde yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Gençer; Boğaziçi Otel, Duba Plajı, Taş Köşk, Kapri Plajı, Paşa Limanı'nda yapılan köklü değişiklikleri de anlatarak Ayvalık'a ucuz ve temiz ürün sunmak için çalıştıklarını vurguladı.

Ayvalık Belediyesi'ni devraldıklarından bu yana çok ciddi borç yükünü hafifletebilmek adına geceli-gündüzlü bir çaba içerisinde olduklarını hatırlatan Başkan Gençer, "Bunların yanı sıra Ayvalık Belediyesi kurulduğu günden bu yana tüm birimlerini bünyesinde bulunduracağı bir belediye binasından yönetilememiş. Mesela şu anda başkanlık makamının bulunduğu binada sadece Yazı İşleri Müdürlüğü var. Muhasebe başka bir tarafta, Zabıta başka bir tarafta, Fen İşleri ile İmar İşleri ayrı ayrı yerlerde. Bu durum vatandaşımız içinde çok büyük bir sıkıntı oluyor. Altınova ve Küçükköy Mahallelerimizde bulunan binalarımızda yöre halkımıza hizmetlerimiz sürüyor. Ama şehir merkezinde tüm birimlerin bir arada bulunacağı bir belediye binasına ihtiyacımız var. Şu anda bu yönde üzerinde titizlikle durduğumuz bir proje hazırlıyoruz. Eski Otogar'daki belediyemize ait halen otopark olarak değerlendirdiğimiz alanda bu binayı hayata geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayvalık Belediyesi olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ilçe genelinde yaşanılan kanalizasyon, yol ve su gibi hizmetlerde yaşanılan aksaklıkların giderilmesi adına tavsiyelerde bulunduklarını belirten Başkan Gençer, belediye bünyesindeki Sosyal İşler Müdürlüğü ile de ilçedeki ihtiyaç sahipleriyle, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara günlük kişisel bakımlarının yapılmasının yanı sıra ihtiyaç sahibi yoksul vatandaşlara da Sosyal Market aracılığıyla giyim, eşya ve benzeri yardımları da tüm hızıyla sürdürdüklerinin altını çizdi.

Ayvalık genelindeki Tabiat Parkı ve turizm alanlarında da yaşanılan sorunlara dikkat çeken Başkan Gençer, belediye olarak tüm sorunlara başta halk ve sivil toplum kuruluşlarının da destekleriyle çözüm bulmaya çalıştıklarını da kaydetti.

Sohbet havasında gerçekleşen kahvaltılı toplantı, basın mensuplarıyla çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

(SS-EME)



24.07.2017 16:16:22 TSI

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