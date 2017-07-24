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Akhisar polisi hırsızların korkulu rüyası oldu



(Fotoğraflı)



Barış Gezici

MANİSA (İHA) - Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü, son bir ay içerisinde 19 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattığını bildirdi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde emniyet tarafından son bir ay içerisinde ilçe genelinde yapılan çalışmalarda elde edilen bulguları basın ve kamuoyu ile paylaşıldı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meydana gelen 1 adet oto hırsızlığı olayı, 10 adet motosiklet hırsızlığı olayı, 1 adet evden hırsızlık olayı, 2 adet işyerinden hırsızlık olayı, 5 adet yağma (gasp) olayı olmak üzere toplam 19 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılmış, bu olaylarda çalınan 1 adet oto, 10 adet motosiklet bulunarak, sahiplerine teslim edilmiş, olaya karıştıkları tespit edilen 25 şahıs yakalanmış, 10 şahıs adli makamlarca tutuklanmışlardır. Yine ilçemiz polis sorumluluk bölgesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 şahıs yakalanarak, adli mercilere teslim edilmişlerdir. İlçe emniyet müdürlüğümüz tüm personeli ile yaptıkları çalışmalar ve duyarlı vatandaşlarımızın yaptıkları ihbarların değerlendirilmesi ile daha fazla güven ve huzur için çabalarına devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

(BG-ÖND-Y)



24.07.2017 16:19:45 TSI

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