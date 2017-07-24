ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Akhisar polisi hırsızların korkulu rüyası oldu

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:18
Akhisar polisi hırsızların korkulu rüyası oldu
Akhisar polisi hırsızların korkulu rüyası oldu

(Fotoğraflı)

Barış Gezici
MANİSA (İHA) - Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü, son bir ay içerisinde 19 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattığını bildirdi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde emniyet tarafından son bir ay içerisinde ilçe genelinde yapılan çalışmalarda elde edilen bulguları basın ve kamuoyu ile paylaşıldı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meydana gelen 1 adet oto hırsızlığı olayı, 10 adet motosiklet hırsızlığı olayı, 1 adet evden hırsızlık olayı, 2 adet işyerinden hırsızlık olayı, 5 adet yağma (gasp) olayı olmak üzere toplam 19 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılmış, bu olaylarda çalınan 1 adet oto, 10 adet motosiklet bulunarak, sahiplerine teslim edilmiş, olaya karıştıkları tespit edilen 25 şahıs yakalanmış, 10 şahıs adli makamlarca tutuklanmışlardır. Yine ilçemiz polis sorumluluk bölgesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 şahıs yakalanarak, adli mercilere teslim edilmişlerdir. İlçe emniyet müdürlüğümüz tüm personeli ile yaptıkları çalışmalar ve duyarlı vatandaşlarımızın yaptıkları ihbarların değerlendirilmesi ile daha fazla güven ve huzur için çabalarına devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
(BG-ÖND-Y)

24.07.2017 16:19:45 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Şirin'den Muhtar Yaşar'a 'Geçmiş olsun' ziyareti
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN MUHTAR YAŞAR'A 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ
Akülü tekerlekli sandalyeler engellilere ulaştırılıyor
YEREL

AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYELER ENGELLİLERE ULAŞTIRILIYOR
Uncubozköy ve Tekstilciler Sitesinde yol çalışması
YEREL

UNCUBOZKÖY VE TEKSTİLCİLER SİTESİNDE YOL ÇALIŞMASI
Manisa Büyükşehir'den engellilere ulaşım desteği
YEREL

MANİSA BÜYÜKŞEHİR'DEN ENGELLİLERE ULAŞIM DESTEĞİ
Hacıhaliller Çok Amaçlı Salon yeni eğitim yılına yetişecek
YEREL

HACIHALİLLER ÇOK AMAÇLI SALON YENİ EĞİTİM YILINA YETİŞECEK
Kula'da 4 bin 800 metrelik dere temizliği
YEREL

KULA'DA 4 BİN 800 METRELİK DERE TEMİZLİĞİ
Salihli, Kula ve Selendi başkanlarından ortak toplantı
YEREL

SALİHLİ, KULA VE SELENDİ BAŞKANLARINDAN ORTAK TOPLANTI
Adala şeftali festivali ile şenlendi
YEREL

ADALA ŞEFTALİ FESTİVALİ İLE ŞENLENDİ
Sualtı Rugby'si Büyükler Türkiye Şampiyonası sona erdi
YEREL

SUALTI RUGBY'Sİ BÜYÜKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SONA ERDİ