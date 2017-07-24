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Taşköprü'de doğalgaz çalışmaları hızlı devam ediyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:24
Taşköprü'de doğalgaz çalışmaları hızlı devam ediyor
Taşköprü'de doğalgaz çalışmaları hızlı devam ediyor

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Belediyesi ile Kargaz A.Ş. arasında imzalan protokolün ardından geçtiğimiz hafta başlayan doğalgaz çalışmaları Taşköprü'de hızlı bir şekilde devam ediyor.
Taşköprü Harmancık Mahallesi Muzafferettin Gazi Caddesi'nden başlayan kazı çalışmaları sırayla Kız Mektep Sokak, Harmancık Sokak, Mühendis Mashar Sokak, Çeşme Sokak Cami Sokak güzergahlarında tamamlanma aşamasına geldi.
Diğer cadde ve sokakların ardından diğer mahallerde devam edecek olan doğalgaz çalışmalarının yaklaşık 3 ay süreceği ve yılsonunda ilçenin bir kısmında doğalgaz verileceği kaydedildi.
Çalışmaları sık sık yerinde inceleyen Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, doğalgaz çalışmalarının hızlı bir şekilde başlamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, yılsonunda ilçede doğalgaz yakılmaya başlanacak olmasının kendileri için ayrı sevindirici bir olay olduğunu ifade etti.
(Vİ-İÇ)

24.07.2017 16:24:44 TSI
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