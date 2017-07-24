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Akçakale Belediyesinden spora destek

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:25
Akçakale Belediyesinden spora destek
Akçakale Belediyesinden spora destek
- Akçakale Belediye Başkanı Ayhan:
- "Sporun tüm branşlarında Şanlıurfa'yı temsil edeceğiz"

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Akçakale Belediyespor Başkanı Mehmet Emin Önhan ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Akçakalespor yapılan son kongrede ismini Akçakale Belediyespor olarak değiştirerek, oluşturulan yeni yönetim kurulu Akçakale Belediyespor Başkanı öncülüğünde, Başkan Abdülhakim Ayhan'ı makamında ziyaret ederek, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Başkan Abdülhakim Ayhan, konuşmasının başında tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutlayıp, görevi başında şehit olan gazetecilere Allah'tan rahmet diledi. Başkan Ayhan, yeni yönetimi kutlayarak devam ettiği konuşmasında spora verdikleri öneme dikkati çekti. 2009 yılından beri Akçakalespor'a yardımı esirgemediklerini belirten Başkan Ayhan, "Bu yardımları yaparken neden Akçakale Belediyespor olarak devam etmeyelim dedik. Sadece futbol branşında değil, basketbol, voleybol, atletizm gibi branşlarda da gençlere hizmet etmek istiyoruz" dedi.
Belediye olarak her zaman spora ve sporcuya yardım ellerini uzattıklarını ifade eden Ayhan, "Belediye olarak yaz spor kurslarında 800 öğrencimize eğitim veriyoruz. Hedefimiz çocuk ve gençlerimizi spora teşvik ederek, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına katkı sağlamaktır. Akçakale Belediyespor Başkanımıza ve yönetimimize başarılar diliyorum, Kulübümüz Akçakale'ye, Şanlıurfa'ya hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
(BB-SD-Y)

24.07.2017 16:26:03 TSI
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