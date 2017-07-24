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Vali Azizoğlu'ndan Olimpiyat Şampiyonuna Cumhuriyet altını

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:28
Vali Azizoğlu'ndan Olimpiyat Şampiyonuna Cumhuriyet altını
Vali Azizoğlu'ndan Olimpiyat Şampiyonuna Cumhuriyet altını

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - 23. Duyma Engelliler Olimpiyatları'nda (Deaflympics) olimpiyat şampiyonu olarak ülkemize iki altın madalya kazandıran Erkan Esenboğa memleketine döndü. Ayağının tozu ile Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu ziyaret eden milli judocuya Cumhuriyet altını hediye edildi.
Samsun'da yapılan 23. Duyma Engelliler Olimpiyatları'nda (Deaflympics) iki altın madalya kazanarak hem katada hemde müsabakalarda olimpiyat şampiyonu olan Erzurum Gençlikspor Kulübü sporcusu Erkan Esenboğa ile antrenörü Yaşar Elen, Erzurum'a döndü.
Olimpiyat şampiyonu judocu ayağının tozu ile Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti. Vali Azizoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'den bilgi alırken, olimpiyat şampiyonu judocu, başarı öyküsünü Vali Azizoğlu'na anlattı.
15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin, ardından geçen bir yıl içinde Türkiye'nin daha çok büyüdüğünü ve daha çok birlik bütünlük içinde hareket ettiğini belirten Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, sporcuların Türk'ün gücünü herkese göstermesinin gurur vesilesi olduğunu söyledi.
Dünyanın birçok sporcusunu geride bırakarak judoda altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu olan Erken Esenboğa ve antrenörü Yaşar Elen'i tebrik eden Azizoğlu, "Erzurum'un spordaki başarısı bizleri gururlandırıyor. Özellikle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Destanının akabinde judoda ilimize ve ülkemize gelen bu olimpiyat şampiyonluğu bizim için bir övünç kaynağıdır. Sporcumuzu ve antrenörümüzü kutluyorum, İnşallah bu başarılar artarak devam edecek" dedi.
(ERZ-Y)

24.07.2017 16:29:50 TSI
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